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Рома объявила об аренде защитника Аталанты
Команда Фонсеки продолжает увеличиваться
Роджер Ибаньес сменил "Аталанту" на "Рому". Об этом сообщил официальный сайт римской команды.
Пока что, подписано арендное соглашение, которое будет расчитано до лета 2021 года. После этого, при соблюдении определенных условий, "волки" выкупят контракт игрока за 8 миллионов.
Также клуб из "Бергамо" может получить порядка 2 миллионов евро в виде бонусов. Ну и последнее, "Аталанта" получит 10% от последующей продажи бразильца.
Ранее сообщалось, что завтра "Рома" подпишет воспитанника "Барселоны". Он усилит атаку команды Фонсеки.