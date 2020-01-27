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Рома объявила об аренде защитника Аталанты

Италия
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Команда Фонсеки продолжает увеличиваться

Рома объявила об аренде защитника Аталанты
UA-Футбол
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Роджер Ибаньес сменил "Аталанту" на "Рому". Об этом сообщил официальный сайт римской команды.

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Пока что, подписано арендное соглашение, которое будет расчитано до лета 2021 года. После этого, при соблюдении определенных условий, "волки" выкупят контракт игрока за 8 миллионов.

Также клуб из "Бергамо" может получить порядка 2 миллионов евро в виде бонусов. Ну и последнее, "Аталанта" получит 10% от последующей продажи бразильца.

Ранее сообщалось, что завтра "Рома" подпишет воспитанника "Барселоны". Он усилит атаку команды Фонсеки.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Рома (Рим) Роджер Ибаньес
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