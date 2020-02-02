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Серия А. Серая игра, но 3:0 Ювентуса

Италия
(1 голосов)

Реабилитация после поражения от "Наполи" состоялась

Серия А. Серая игра, но 3:0 Ювентуса
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фиорентина" 3:0

Голы: Криштиану Роналду 40 (пен.), 81 (пен.), Де Лихт 90+1

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Рабио (Матюиди 88), Пьянич, Бентанкур, Коста (Бернардески 83), Криштиану Роналду, Игуаин (Дибала 67)

"Фиорентина": Драговски, Х. Пеццелла, Чеккерини, Игор, Лирола (Агудело 89), Пулгар, Бенасси, Геззаль (Влахович 61), Дальберт, Кутроне (Соттил 72), Кьеза

Предупреждения: Бонуччи 35 - Кьеза 33, Х. Пеццелла 39, Геззаль 50, Чеккерини 80

Поражение в Неаполе довольно сильно задело "Ювентус" и вызвало немалую критику отовсюду. Причем Маурицио Сарри был даже больше разочарован плохой игрой со всего восемью ударами по воротам. Он призывал игроков двигать мяч быстрее, чтобы избежать пробок в центре поля. Весьма опасался жесткой обороны и контратак "Фиорентины", еще не проигрывавшей в четырех матчах лиги с главным тренером Джузеппе Якини и единственной команды, еще не пропускавшей от "Юве". Впрочем, последние восемь очных встреч в Турине закончились непростыми, но победами хозяев. И девятая, несмотря на счет, была такой.

Даже против "Болоньи" команда Якини владела мячом 28 процентов игрового времени, против аутсайдера СПАЛ - сорок. Потому 79 процентов владения мячом чемпионом в первом тайме не удивили. Правда, его игра была такой же, как и в Неаполе - медленной, без остроты. Щесны пришлось брать дальний удар Пулгара, а в середине тайма он классно отбив удар пяткой Кьезы и выстрел Лиролы. Драговски же лишь отбил удар Бентанкура издали. Однако следующий удар издали - Пьянича - попал в руку Пеццелле. И лучший игрок Серии А в январе Криштиану Роналду повторил рекорд клуба, забив в девятом матче лиги подряд.

Во втором тайме "Фиорентине" уже пришлось браться за мяч. Кое-какое движение вокруг штрафной Щесны началось. Но в целом очень мало удавалось. Когда получилась хорошая комбинация с чуть неточным ударом Бенасси с 18-ти метров, хозяева сразу же ответили опаснее. Удар Игуаина с восьми Драговски вытащил с трудом. И с мячом, и в обороне туринцы работали весьма комфортно. А на 76-ой минуте Чеккерини заблокировал прорыв Бентанкура в штрафной. Очень cомнительный пенальти, мягко говоря. Но, как бы там ни было, Роналду забил уже свой 14-й гол в девяти матчах. А Де Лихт завершил ударом головой.

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Фиорентина (Флоренция)
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Комментарии (8)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.02.2020 в 16:12
И что самое интересное... Наверное португальская посредственность, которая весь матч пешком ходила по полю и ничего особо полезного не совершила в матче, сама о себе думает, что она все еще держит высокий уровень, как великий Месси, если вот так кладет левые пенки почти каждый матч... Несчастный думает, что эти левые пенки помогут ему взять ЗМ...
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0
-7
Krivbass6 (Кривой Рог)
02.02.2020 в 16:30
Сохатый. Если вавка в голове пей зелёнку.
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+3
0
Algrab (Костопiль)
02.02.2020 в 16:43
оленья - дуріан знову не випив ліки...Нехай тобі присниться вночі КР, збоченець:)
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+2
0
аалекс ( Крым)
02.02.2020 в 16:07
Не зрелищная, но очень уверенная победа Юве. Роналду с очередным достижением, ну а то, как он отрабатывал в своей штрафной, вызывает только уважение.
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+5
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.02.2020 в 15:47
Предполагаю, сюда прибежит винницкая базарная баба, по кличке ришарлисон - олень, чтобы начинать отмазывать португальскую посредственность...Не буду оленю из винницы мешать, пусть тихо сам с собою... Этот матч Ювентуса - ещё одно свидетельство того, почему Ювентус, как и Реал Мадрид в Испании, ненавидят фанаты футбола на всех континентах. Очередная победа Ювентуса исключительно с помощью арбитра! Первый пенальти - это просто абсурд! Сильный удар по воротам, в трёх метрах защитник, который пытается увернуться от мяча и прячет свои руки... Но три метра и пушечный удар, не факт, что мяч летел в ворота, по касательной мяч задевает, практически уже убранную руку. Второй пенальти ещё более абсурдный... Игрок Ювентуса отпустил от себя мяч, защитник Флоренции первым обозначил, что он на мяче..И все, что сделал игрок Юве, прыгнул на защитника гостей...И это пенальти? Какой позор... Более того, обязательно нужно сказать для тех, кто матч не смотрел. В первые 30 минут матча игроки Ювентуса устроили показательные ныряния в штрафной Фиорентины. 4 или 5 раз симулировали и выпрашивали пенальти.. Не мытьем, так катаньем.... Ну и эпизод на 57 минуте.. В борьбе за верховой мяч кр7 со всего размаху бьёт локтем в лицо сопернику... И что бы вы думали? Это желтая карточка? Ну что вы... Как можно икону наказывать.. Ему можно...Стыд и позор! Чувачок не для того по жизни ищет тепличные условия, чтобы его наказывали за удары соперников...
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+1
-7
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.02.2020 в 15:51
Я що казав, параноїк з'явився, чекаємо не дурника
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+4
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.02.2020 в 16:08
Я що казав, вінницький параноїк з'явився,!!!
0
-7
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.02.2020 в 15:41
КР забиває в дев'ятому матчі поспіль. Красава! Оленя мабуть зараз знудить. Це ж не всіляким Осасунам з Леганесами забивати))). Чекаємо ще на одного дурника з палати 6.
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+3
-2

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