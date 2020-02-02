Серия А. Серая игра, но 3:0 Ювентуса

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фиорентина" 3:0

Голы: Криштиану Роналду 40 (пен.), 81 (пен.), Де Лихт 90+1

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Рабио (Матюиди 88), Пьянич, Бентанкур, Коста (Бернардески 83), Криштиану Роналду, Игуаин (Дибала 67)

"Фиорентина": Драговски, Х. Пеццелла, Чеккерини, Игор, Лирола (Агудело 89), Пулгар, Бенасси, Геззаль (Влахович 61), Дальберт, Кутроне (Соттил 72), Кьеза

Предупреждения: Бонуччи 35 - Кьеза 33, Х. Пеццелла 39, Геззаль 50, Чеккерини 80

Поражение в Неаполе довольно сильно задело "Ювентус" и вызвало немалую критику отовсюду. Причем Маурицио Сарри был даже больше разочарован плохой игрой со всего восемью ударами по воротам. Он призывал игроков двигать мяч быстрее, чтобы избежать пробок в центре поля. Весьма опасался жесткой обороны и контратак "Фиорентины", еще не проигрывавшей в четырех матчах лиги с главным тренером Джузеппе Якини и единственной команды, еще не пропускавшей от "Юве". Впрочем, последние восемь очных встреч в Турине закончились непростыми, но победами хозяев. И девятая, несмотря на счет, была такой.

Даже против "Болоньи" команда Якини владела мячом 28 процентов игрового времени, против аутсайдера СПАЛ - сорок. Потому 79 процентов владения мячом чемпионом в первом тайме не удивили. Правда, его игра была такой же, как и в Неаполе - медленной, без остроты. Щесны пришлось брать дальний удар Пулгара, а в середине тайма он классно отбив удар пяткой Кьезы и выстрел Лиролы. Драговски же лишь отбил удар Бентанкура издали. Однако следующий удар издали - Пьянича - попал в руку Пеццелле. И лучший игрок Серии А в январе Криштиану Роналду повторил рекорд клуба, забив в девятом матче лиги подряд.

Во втором тайме "Фиорентине" уже пришлось браться за мяч. Кое-какое движение вокруг штрафной Щесны началось. Но в целом очень мало удавалось. Когда получилась хорошая комбинация с чуть неточным ударом Бенасси с 18-ти метров, хозяева сразу же ответили опаснее. Удар Игуаина с восьми Драговски вытащил с трудом. И с мячом, и в обороне туринцы работали весьма комфортно. А на 76-ой минуте Чеккерини заблокировал прорыв Бентанкура в штрафной. Очень cомнительный пенальти, мягко говоря. Но, как бы там ни было, Роналду забил уже свой 14-й гол в девяти матчах. А Де Лихт завершил ударом головой.