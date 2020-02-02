Маурицио Сарри: Когда оставляешь на скамейке кого-то вроде Дибалы, ты ощущаешь горечь

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Фиорентиной" в матче 22-го тура Серии А.

"У нас много игроков экстраординарного уровня в атаке, так что у меня много вариантов, но задействовать всех разом непросто.

Когда оставляешь на скамейке кого-то вроде Дибалы, ты ощущаешь горечь, это настоящее проклятье. Но мне нужно находить равновесие. У нас бывают моменты, когда мы играем в хорошем ритме, и бывают моменты пассивности, когда мы выпадаем из игры на 10 минут. Мы стараемся быть стабильными настолько, насколько это возможно.

Криштиану продолжает регулярно забивать, и это важно для его духа. Он в хорошей физической форме и решает исход матчей. Другие атакующие игроки тоже в порядке, и всегда сложно кого-то оставлять в резерве. Когда у тебя есть форвард, забивающий 22 гола к середине сезона, сложно добиться голов еще и от полузащитников. Мы работаем над этим, но дело также и в качествах футболистов.

Мы потеряли Хедиру из-за травмы, а именно он забивает голы. Рабьо и Бентанкур всегда забивали мало, но они молоды и еще могут улучшить этот аспект", – рассказал Маурицио Сарри для DAZN.