Серия А. Еще один слабый первый тайм и еще одно поражение Ромы

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Болонья" 2:3

Голы: Денсвил 22 (автогол), Мхитарян 73 - Орсолини 16, Барроу 26, 51

"Рома": Лопес, Сантон (Б. Перес 61), Смоллинг, Манчини, Коларов, Верету (Калинич 79), Кристанте, Ундер (К. Перес 57), Мхитарян, Перотти, Джеко

"Болонья": Скорупски, Томиясу, Бани, Данило, Денсвил, Схутен, Сванберг (Н. Домингес 73), Орсолини (Сков-Ольсен 83), Сориано, Паласио, Барроу (Джувара 86)

Предупреждения: Сантон 58, Б. Перес 85 - Сванберг 37, Схутен 55, Бани 60, Скорупски 89

Удаление: Кристанте 80 (прямая красная)

Третье поражение в пяти последних матчах лиги при всего лишь одной победе раскрутило маховик кризиса в "Роме". Капитан и главный тренер команды признали полный провал в первом тайме матча против "Сассуоло", пресса сообщает о конфликте спортивного директора Джанлуки Петраки с Паулу Фонсекой в перерыве того матча и с капитаном Эдином Джеко, критиковавшим игроков, после него. В такой ситуации победа над "Болоньей" была нужна как воздух. И статистика последних очных матчей - 5:1 по победам - обещала ее. Однако "Рома" действительно в кризисе, растеряна. Особенно в первых таймах.

До перерыва "Болонья" играла примерно в стиле "Сассуоло". "Роме" даже повезло со счетом 1:2, с автоголом Денсвила после "кросса" Коларова. К 36-ой минуте счет по ударам по воротам был 3:7, впервые с 2005-го года "волки" пропустили как минимум два мяча в двух первых таймах подряд. Бывший "Смальдини" Смоллинг пропустил "кросс" форварда Барроу слева на вингера Орсолини. Январский новичок также забил с угла штрафной с помощью рикошета. Сванберг дважды опасно пробивал, Паласио в контратаке попадал во вратаря. "Болонья" и во время прессинга и позиционных атак, и во время контратак чувствовала себя очень уверенно.

Второй тайм гости начали не менее смело. И вновь забили. Барроу прошел сам, убрал Манчини и послал мяч под дальнюю стойку. И лишь после этого мы увидели заблокированные удары в штрафной "Болоньи", плотный удар вышедшего на замену Карлеса Переса (Скорупски). Только-только оправившийся от травмы Мхитарян вернул интригу ударом головой после навеса Бруно Переса. Как и в матче против "Сассуоло", во втором тайме римляне ожили. Но, как и тогда, остались вдесятером из-за фола игрока центральной оси в середине поля (слишком тяжёлый вердикт Марко Гвиды). И не вернулись. Двойной сейв Скорупски остановил Джеко в добавленное время.

"Рома" пропустила уже 13 мячей в последних шести матчах. Впрочем, обвинять лишь оборону нецелесообразно. Вся команда не функционирует. Ровно год назад подобные выступления стоили Эусебио Ди Франческо поста главного тренера. Вряд ли Фонсеку уволят сейчас. Но через неделю ожидает прямая битва с "Аталантой" за четвертое место. В гостях. Ее результат может быть резонансным. А "Болонья" не проигрывает в седьмом матче из последних восьми, добывает пятую победу в них. И выходит на шестое место. Команда Синиши Михайловича в ударе.