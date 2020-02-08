Серия А. Эллас Верона - Ювентус 2:1. Роналду проигрывает своим

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Ювентус" 2:1

Голы: Борини 76, Паццини 86 (пен.) - Криштиану Роналду 65

"Эллас Верона": Сильвестри, Ррахмани, Кумбулла, Гюнтер, Фараони, Велозу (Верре 58), Амрабат, Пессина, Лазович (Димарко 79), Дзакканьи (Паццини 69), Борини

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Бонуччи, Де Лихт, Сандро, Рабио, Бентанкур (Де Шильо 82), Пьянич, Дуглас Коста (Рэмзи 72), Криштиану Роналду, Игуаин (Дибала 59)

Предупреждения: Лазович 39, Пессина 41 - Сандро 20, Дибала 75, Бонуччи 85

"Ювентус" не впечатлил в последних двух матчах, выглядел ломким в центре поля, медленным и весьма серым в атаке. По победам в очных матчах в Вероне в Серии А он уступал "Эллас" - 8:10. Сама же "Верона" проводит отличный сезон, не проиграла в семи матчах подряд, шла четвёртой в лиге по пропущенным с 23-мя. И за последние семь дней не уступила в гостях ни "Милану", ни "Лацио", играя с ними на равных. Она известна интенсивностью, давлением, боевитостью, которые продемонстрировала и сегодня. И этого, вместе с помощью звезд соперника, хватило для победы.

В первые полчаса "Верона" полностью переигрывала "Ювентус". Комбинировала, раскатывала на флангах, забрасывала мячи в штрафную. Нанесла пять ударов по воротам уже к 12-ой минуте. Даже забила на 20-ой с подачи штрафного, хотя и из мизерного офсайда. Латераль Фараони с фланга заставил вратаря тащить из-под перекладины, в другом эпизоде удар не подправили в ворота. Впрочем, даже тогда, при больших проблемах с креативом и борьбой в центре поля, именно "Ювентус" создал наиболее опасный момент - Дуглас Коста прорвался к линии штрафной и сотряс перекладину.

Минуты с 30-ой веронцы уменьшили прессинг. Туринцы наконец-то вошли в игру. И, несмотря на невысокий темп, создали немало. Криштиану Роналду дважды пробивал из района левого угла штрафной - стойка и чуть неточно. Чуть неточно головой замкнул навес Дугласа Косты справа. Второй тайм "Ювентус" и вовсе начал давлением, присутствием в штрафной Сильвестри. Хотя и "Верона" ответила присутствием в штрафной Щесны, вернула себе инициативу. Защитники обеих отлично блокировали опасные удары. Вряд ли такая игра нравилась Маурицио Сарри. Вряд ли ее хватит для серьёзных задач.

Зато у чемпиона есть главный решатель таких задач. С начала декабря Роналду забил в девяти матчах лиги подряд (14 мячей). Он желал забить и в десятом, установив единоличный рекорд клуба. На 65-ой минуте с помощью комбинации с Бентанкуром в центре поля португальцу удалось убежать в контратаку в сопровождении одного защитника. К чести Ррахмани, он не сдавался до последнего, сопровождал соперника и в своей штрафной, искал прикрытие. Однако в нужный момент КриРо просто аккуратно пробил мимо него. И мимо вратаря.

Впрочем, "Верона" сделана из другого материала. Она вновь начала давить. И на 76-ой минуте Пьянич практически вывел Борини на Щесны на угол вратарской. Фабио не ошибся. Не ошиблась и его команда далее. Она пыталась держать мяч в центре и даже угрожать воротам. Борини прорвался еще однажды и был остановлен рикошетом от защитника. С последующего углового Кумбулла головой попал в перекладину. Более того, ВАР заметил, что Бонуччи коснулся этого мяча вытянутой рукой. И после пенальти Паццини хозяева отзащищались до 96-ой минуты почти без проблем.

"Ювентус" проигрывает третий из пяти последних гостевых матчей. Причем в двух из них соперник совершил камбек, а третий остановил чемпиона на восьми ударах по воротам. И ладно, если речь о сильных именитых командах вроде "Лацио" и "Наполи". Но сегодня речь о новичке лиги, собранном из игроков, не понадобившихся другим командам. Против такого соперника туринцы предложили лишь Роналду. Он сделал все, что мог. Но его подвели Пьянич, Бонуччи и Сарри. Последний до сих пор не построил игру и куда-то убрал чемпионский характер.