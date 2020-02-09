Демоны Делла Мадоннина. Особенное Миланское дерби

В последние годы "Интер" опережает "Милан" в общем развитии, в турнирной таблице лиги. А в дерби и вовсе практически не замечает его. В первом круге состоялась довольно банальная и совершенно ожидаемая победа (2:0). До этого - еще две. Впрочем, как заявляет Антонио Конте, с тех пор команды очень сильно изменились. "Интер" не проигрывал в последних 15-ти матчах. "Милан" же не проиграл в семи матчах лиги и Кубка с начала года. В эру Златана Ибрагимовича. Возвращение Ибры в дерби - особая история. Да и сегодняшнее дерби в целом. Еще и благодаря давно не виданной борьбе одной из команд за Скудетто.

9 февраля. 21:45. Серия А. Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Яма для одного

За три года с китайским концерном "Сунинг" "Интер" совершил немалый подъем, к успешному планомерному развитию и борьбе за Скудетто. Вышел с 127-миллионных годовых убытков на наименьшие за последние 15 лет - 19. И на рекордный доход в истории (417). Его стоимость увеличивается на 50 миллионов в год. В том числе и благодаря первому месту в Италии и пятому в Европе по посещаемости - около 1.1 миллиона болельщиков за сезон. И росту числа болельщиков в соцсетях. Правда, в нынешнем сезоне траты на трансферы вновь увеличат убыток - до 70-80 миллионов. Однако ныне клуб может себе это позволить, ведь департамент Финансового Фейр-плей уже доволен его развитием.

А "Милан" этот же департамент исключил из Еврокубков на текущий сезон. Его общий убыток за пять последних лет уже достиг полумиллиарда евро. Его стоимость падает на те же 50 миллионов. Генеральный директор Иван Газидис не сумел сделать то, что умеет лучше всех - привлечь капиталы и сэкономить. Новые предложения по спонсорским контрактам ниже предыдущих. Да и самих предложений мало. Общий доход упал еще на 60 миллионов. И в целом хедж-фонд Elliott Management Group пытается избавиться от актива, приносящего лишь проблемы. "Милан" ожидает очередное бурное лето. Очередная революция. В отличие от "Интера", он не вышел из ямы, в которой оба пребывали три года назад.

Опыт против молодости

Все эти разрывы отражаются и на кадрах, и на результатах. Летом 2019-го "Интер" провернул первый и третий трансферы в своей истории - Ромелу Лукаку за 65 миллионов, Николо Бареллы за 50. Подписал тренера на зарплату 11 миллионов. Зимой выложил за игрока с полугодием до окончания контракта (Кристиана Эриксена) 20 миллионов, предложив ему зарплату в 10. Выложил 1.5 миллиона за 34-летнего Эшли Янга. Сама по себе способность призвать таких именитых игроков из АПЛ, плюс Алексиса Санчеса, Виктора Мозеса, звёздную молодёжь сборной Италии Бареллу и Сенси, говорит о привлекательности и успешности проекта.

"Милан" откровенно ставит не на опыт, а на молодёжь. И изворачивается как может. Вообще-то, ныне ясно, что его Меркато, и летний, и зимний, были неплохими. Левый защитник Тео Эрнандес - лучший бомбардир команды, Исмаэль Беннасер - системообразующий игрок в центре поля. Атакеры Леау и Ребич с опозданием, но начали помогать. Зимой же клуб избавился от ненужных игроков (Сусо, Пьонтек, Родригес, Рейна, Борини, Кальдара), заработав либо сэкономив на зарплатах и трансферных суммах около 60-ти миллионов. А пришёл опытный Симон Кьер, перспективный Салемакерс. И игрок, изменивший команду.

Демоны

Сколько бы ни забивали Лаутаро Мартинес и Лукаку, сколько бы Марсело Брозович ни лидировал в лиге по пробегу и числу передач, сколько бы ни спасал вратарь Самир Ханданович, в "Интере" лидер один. Именно неутомимая жажда к победам и тяжёлой работе, "бешенство" Антонио Конте ("я знаю, что с моим характером иногда становлюсь обузой для моей семьи"), и подняли команду за год от борьбы за четвертое место к борьбе за первое. После поражений, по словам Андреа Пирло, он становится "демоном", к которому лучше не приближаться. Сам Антонио признается, что жутко страдает. А из игроков, по словам Эммануэле Джаккерини, выжимает всю кровь.

Он воюет с прессой, арбитрами, собственным руководством. По словам известного журналиста Марио Скончерти, любой другой, кто относился бы так к своим боссам, был бы немедленно уволен. И не только в футболе. При этом тренер защищает своих игроков до конца. Потому за него готовы бороться до конца. И благодаря его постоянным взрывам и такому осадному менталитету игроки держат себя в тонусе.

В "Милане" лидера не было. Хмурый растерянный неопытный тренер Марко Джампаоло оказался не лидером, а провалом. При нем команда просто не играла. Его преемник Стефано Пиоли любим игроками, с ним команда много атакует, создаёт. Однако голов и характера молодым и неопытным подопечным этого посредственного тренера не хватало. Они слишком часто теряли преимущество, пропускали важные голы в концовке, не добивали соперников. А повторение наибольшего поражения в истории - 0:5 от "Аталанты" в конце декабря - ввергло весь клуб в депрессию и хаос. И тогда в панике "Милан" принял решение, ставшее поворотным, знаковым.

Абсолютно все игроки, тренер, эксперты и знакомые со Златаном Ибрагимовичем люди уверены в том, что он уже изменил команду, изменяет и изменит еще больше. Филиппо Индзаги даже призывает отдать ему свою "проклятую" футболку с девятым номером, поскольку широкие плечи шведа способны выдержать его ношу. Пирло рассказывает, что Ибра - перфекционист и всегда требует от других игроков того же. Он припирает их к стенке, орёт на них, как не позволяет себе ни один игрок в мире. А директор клуба Звонимир Бобан отмечает, что швед, как великий чемпион, понял, насколько деликатна ситуация в раздевалке и делает все для команды.

Крики Златана и Конте дают результат, не оставляют никого равнодушным. Их неуемная жажда к победе передаётся другим и зажигает атмосферу на любом матче. Тем более - на Миланском дерби.

До и после Ибры и Брозовича

Кто фаворит? В каком состоянии ныне команды? Конте считает 19 очков разрыва несправедливым показателем и заявляет, что "Милан" заслуживает больше очков, чем набрал. Пиоли заявляет, что разрыв между "Интером" и "Миланом" - следствие начала сезона. Ныне же его нет. И вправду, после прихода Ибры к "Милану" следует относиться иначе. Он не проигрывал с начала года. Вообще-то, в девяти последних турах лиги набрал больше очков, чем "Интер" - 18 против 17-ти. И 11 против девяти в последних пяти турах. Наконец-то прервал серию из шести первых таймов без забитых.

Игра все еще не впечатляет, особенно в атаке и особенно - до перерыва. Без Ибры, Беннасера и Кьера "россонери" и вовсе уступили "Вероне" дома неделю тому (1:1) и в центре поля, и в остроте, выглядя явно слабее. Однако сегодня все они возвращаются.

Новая схема 4-4-2, в которой энергичный второй форвард помогает немолодому Златану, эффективна. Ребич, проведший первую часть сезона в запасе, забил три гола в трех последних матчах и добавляет интенсивности. Добавляет ее и Саму Кастильехо. Скорость и желание мы точно увидим.

Разумеется, увидим скорость и желание - ее фирменные признаки - и от команды Конте. Хотя как раз в последних турах этого не хватало. Она добыла лишь две победы в семи матчах, среди них три ничьи подряд. При бледной, медленной, шаблонной атаке, после 1:0 слишком успокаиваясь и теряя преимущество. "Удинезе" неделю тому легко контратаковал через центр поля, пробивал из центра штрафной. Новых латералей "Интера" Мозеса и Янга намертво прикрыли. Однако после перерыва наконец-то вернулся Брозович, наконец-то заиграл Алексис Санчес. И команде удалось не только забить, но и не пропустить, и забить еще один.

Кадры

"Интер", как всегда, выставит схему 3-5-2. Возвращение Брозовича после травмы добавит команде ума, мощи и динамичности в центре поля. Фланги освежены Янгом и Мозесом, также там готовы играть Кандрева и Бираги. Лукаку забил уже 16 мячей в лиге (гол каждые 127 минут) и бьёт рекорды новичков команды. Он и Брозович - важнейшие игроки команды - забивали в дерби в первом круге (2:0). Эриксен еще не адаптировался полностью, но Конте рассчитывает на его ум. Учитывая примитивность атак команды через центр поля, одно умное действие датчанина может внести большие изменения и решить судьбу матча.

Правда, кадровых проблем у Конте также немало. Автор 11-ти голов Лаутаро Мартинес дисквалифицирован. Потому поговаривают даже о выходе Эриксена в паре с Лукаку. Дисквалифицирован и молодой энергичный защитник Бастони. Диего Годин не впечатляет и может быть серьезно потрёпан Ребичем и Леау. Динамичный и техничный опорник Сенси травмирован. А наибольшая потеря - лучшего вратаря лиги Хандановича.

Сам он рвётся в бой, в клубе держат его судьбу в секрете. Однако, скорее всего, придется играть Паделли, отыгравшему лишь один матч лиги за последние 3.5 года - неделю назад в Удине. Где в створ его ворот попали лишь однажды.

В "Милане" все лидеры как раз вернулись в строй. И метроном центра поля Беннасер, и Златан. Кьер стабильнее Мусаккьо. Январский новичок Алексис Салемакерс может даже выбить из "старта" слабых правых защитников Конти и Калабрию. Левого - Эрнандеса - никто не выбьет. Он сам своими неожиданными выходами на ударные позиции способен выбить "Интер". А рядом с Иброй может расположиться... Хакан Чалханоглу. Да, Пиоли также взвешивает возможность поставить в атаку игрока, способного помочь во владении мячом. Слишком осторожно? Скорее достаточно умно.

"Интер": Паделли, Годин, Де Фрай, Шкриньяр, Кандрева, Брозович, Весино, Барелла, Янг, Эриксен, Лукаку

"Милан": Д. Доннарумма, Конти, Кьер, А. Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо, Кесси, Беннасер, Бонавентура, Чалханоглу, Ибрагимович

Прогноз: Интер - Милан 1:1

Пиоли надеется на вдохновение и голод Ибры. Конте также признает его влияние. Да и заявляет, что в дерби всегда много скрытых опасностей. На скамье запасных преимущество Антонио очевидно, его состав сильнее. Однако судьбу дерби часто решают львы. Такие как Златан. Да и в дерби фаворитов не бывает. Конте еще не проигрывал "Милану" в десяти очных встречах, не проигрывал Пиоли в семи. "Интер" не проигрывал "Милану" в лиге в семи подряд. Ставим на то, что не проиграет и сейчас. Но и не выиграет. Серии из четырех побед "нерадзурри" в дерби впервые за 34 года не будет.