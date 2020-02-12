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Ливерпуль просматривал Брозовича в матче с Миланом

Италия
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Но клуб не собирается отпускать игрока

Ливерпуль просматривал Брозовича в матче с Миланом
Новина українською

Полузащитник "Интера" Марсело Брозович может сменить клубную прописку.

Как сообщает FC Inter News, за игрой хорвата следит "Ливерпуль". В минувшие выходные скаут мерсисайдцев присутствовал на матче нерадзурри с "Миланом" (4:2), в котором 27-летний хавбек отметился голом в начале второго тайма, положив начало камбэку со счёта 0:2.

Отмечается, что "Интер" не намерен расставаться с Брозовичем и в ближайшие недели продлит с ним контракт. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года, и миланцы хотят пролонгировать его до 2024 года, а также исключить опцию выкупа за € 60 млн, действующую для зарубежных клубов.

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В статье: Интер (Милан) Марсело Брозович Марцело Брозович
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