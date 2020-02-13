Милан - Ювентус. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

13 февраля. 21:45. Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Паоло Валери

В последние годы "Милан" и "Ювентус" - отличные Кубковые команды. Первые играли в финалах-2016 и -2018, в полуфинале-2019. Вторые выиграли у них оба финала и в целом четыре подряд в 2015-2018 годах. Также обе провалились в последнем туре лиги и желают реабилитироваться. Наставник "Милана" Стефано Пиоли говорит о желании доказать, что его команда способна достичь уровня "Юве". А его коллега Маурицио Сарри - об особом стимуле для всех соперников чемпиона Италии. Так что 70 тысяч болельщиков, которые, похоже, побьют исторический рекорд по посещаемости на этой стадии турнира, могут рассчитывать на интересную битву.

Общее состояние

Три поражения в четырех последних матчах за пределами "Алльянц Стадиум" немало обеспокоили "Ювентус". Особенно - от "Вероны" (1:2) с 30-ю первыми минутами под мощным прессингом новичка лиги и упущенным преимуществом во втором тайме. Что уже дико слышать о "Юве". Даже заговорили о желании игроков вернуть Массимилиано Аллегри, все еще получающего зарплату от клуба. Нынешний главный тренер Сарри, говоривший о "поверхностном" отношении подопечных к игре, отсутствии "черной работы" и их ощущениях, что победы придут сами, "был вызван" на ужин с боссами клуба Андреа Аньелли и Фабио Паратичи. Неприятно.

Чемпион отстает от первого места лишь по разнице мячей, в игре и в Кубке, и в Лиге Чемпионов. Однако критика за результаты, за слишком медленную игру, за отсутствие стержня в центре поля (экс-президент клуба Джованни Кобольи Джильи назвал его лидера Миралема Пьянича "мягким, как моцарелла"), за руки защитников в своей штрафной площадке лишь усиливается. Никакого продвижения к Сарризму не видно, а ювентусовская неумолимость и борьба до конца уже утеряны. Лишь Криштиану Роналду рекордом клуба - десятью матчами подряд с забитыми (всего 15 голов) - оправдывает ожидания. Но один в поле не воин. Уж точно - в плане построения игры.

Сарри пытается не нервничать. Заявляет, что, если бы желал спокойную работу, пошел бы работать на почту (чем уже разозлил итальянских почтовиков). Доволен интенсивными тренировками. Уверен, что уставший Пьянич вскоре вновь станет лидером. И в том, что он играет на своей позиции. Однако неспокойную атмосферу в команде не скроешь. Первый вратарь Войцех Щесны, на днях продливший контракт до 2024-го года, более открыт. Поляк называет потерю очков в Вероне в таком стиле "позорной", призывает жертвовать собой и страдать и желает увидеть немедленные изменения. Увидит ли он новый гостевой "Ювентус" уже сегодня в Милане?

Сам "Милан" в последних пяти матчах лиги набрал больше очков, чем "Ювентус" - десять против девяти. Впрочем, в такой же ситуации он пребывал и перед дерби. Особенно жестоко проигранным. Паоло Мальдини назвал первый тайм команды лучшим за последние пять лет. Интенсивность, прессинг, построение атак, доминирование в центре поля и вправду поражали. Но и здесь после перерыва "Милан" умудрился пропустить четыре мяча и проиграть. И объяснить такое никто в клубе не смог. Неопытность игроков, о которой говорили Мальдини и главный тренер Стефано Пиоли - лишь одна причина. Как и "невыполнение обязанностей в обороне".

Следует отметить и на первый взгляд косвенную причину. Борьбу в руководстве за нового главного тренера. И до провала в дерби в прессе постоянно обсуждались кандидатуры на пост на следующий сезон. Тем более - после провала. Без имени Пиоли. Причем согласия между функционерами клуба нет никакого. Тренер заявил, что его такие разговоры не интересуют. Мальдини заявил, что в клубе довольны работой наставника, вытащившего команду из тяжёлого положения. Однако бесследно такие разговоры и слухи не проходят. Оживания, большого прогресса в креативе при Пиоли недостаточно при лишь десятом месте в Серии А и без успеха в дерби.

Кадры

Возвращение Дугласа Косты вернуло Сарри его любимую тактическую схему 4-3-3. Впрочем, успеха это не принесло, а ныне бразилец вновь травмирован. Потому возвращаемся к 4-3-1-2. Пауло Дибала, не выходивший в стартовом составе в двух последних матчах, должен выйти сейчас. Тренер сообщил, что Роналду не говорил ему об усталости. Потому КриРо сыграет и сегодня. А за ними в отсутствие травмированного Бернардески расположится Рэмзи, от которого Сарри все еще ожидает окончания акклиматизации. Игуаин поможет по ходу матча против команды, в которой провел плохую первую половину сезона 2018/19.

В центре поля все же выйдет Пьянич, на счету которого лишь два ассиста в лиге. Бентанкур, Рабио и Матюиди также невразумительны. Как и защитник Матейс Де Лихт. А капитан Леонардо Бонуччи рукой привез пенальти в Вероне. Возможно, Даниэле Ругани заменит кого-либо из них. На левом фланге обороны нет альтернативы Сандро. Зато справа выздоровел Де Шильо. Конкуренция Куадрадо. Также Буффон может заменить Щесны в воротах.

Пиоли должен продолжить со схемой 4-2-3-1, опробованной в воскресенье. Уже наиболее возрастной автор голов в дерби Ибрагимович, несмотря на усталость, должен выйти на острие атаки. Под ним сыграет либо Чалханоглу (дубль в четвертьфинале против "Торино", в том числе и спасение в добавленное время основного), либо Бонавентура. А слева - автор четырех голов из семи последних командных в Серии А Ребич либо вновь запасной Леау. На многострадальном правом фланге обороны из-за дисквалификации Конти на этот раз появится Калабрия. А в центре обороны за место рядом с Романьоли борются Кьер и Мусаккьо. В последних матчах играл первый.

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Кастильехо, Ребич, Чалханоглу, Ибрагимович

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Де Лихт, Ругани, Сандро, Рабио, Пьянич, Матюиди, Рэмзи, Дибала, Криштиану Роналду

Прогноз: Милан - Ювентус 1:1

"Ювентус" победил "Милан" девять раз подряд во всех турнирах, одержал шесть побед в семи последних очных матчах в Милане. Как бы "россонери" хорошо ни играли против него, они не забивают вовремя и в итоге наивно пропускают. Как в ноябре в лиге в Турине, после прохода Дибалы мимо нескольких защитников. Вспомним и о всего 30-ти забитых в 14-ти предыдущих очных матчах. Скучно и предсказуемо? Не совсем. Все же ныне речь о двухматчевом противостоянии. А сам Сарри называет матч на полном стадионе против "немало добавившего" и выдавшего "отличные длинные отрезки дерби" соперника сложным. Ничья здесь реальна.

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