Ювентус хочет приобрести Икарди без участия Интера - для этого нужна помощь ПСЖ

Ближайшим летом "Ювентус" постарается приобрести Мауро Икарди. По данным Sport Mediaset, клубом был разработана хитрый план.

Сейчас аргентинец выступает за "ПСЖ", но его контракт принадлежит "Интеру". Миланский клуб не отпустит аргентинца в состав главного конкурента, но у парижан останется право выкупа.

Если они, за 70 миллионов, приобретут форварда, то "Ювентус" будет готов обменять его на Пьянича с доплатой. С другой стороны, "ПСЖ" может и оставить в своем составе Мауро, так как летом клуб покинет Эдинсон Кавани.

В текущем сезоне Икарди провел 27 матчей и забил 18 голов.