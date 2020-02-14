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Ювентус хочет приобрести Икарди без участия Интера - для этого нужна помощь ПСЖ

Италия
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Целая схема

Ювентус хочет приобрести Икарди без участия Интера - для этого нужна помощь ПСЖ
UA-Футбол
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Ближайшим летом "Ювентус" постарается приобрести Мауро Икарди. По данным Sport Mediaset, клубом был разработана хитрый план.

Сейчас аргентинец выступает за "ПСЖ", но его контракт принадлежит "Интеру". Миланский клуб не отпустит аргентинца в состав главного конкурента, но у парижан останется право выкупа.

Если они, за 70 миллионов, приобретут форварда, то "Ювентус" будет готов обменять его на Пьянича с доплатой. С другой стороны, "ПСЖ" может и оставить в своем составе Мауро, так как летом клуб покинет Эдинсон Кавани.

Читайте такжеИкарди: Мне очень хорошо в Париже, но мое будущее мы еще не обсуждали

В текущем сезоне Икарди провел 27 матчей и забил 18 голов.

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В статье: Ювентус (Турин) Мауро Икарди Интер (Милан) ПСЖ
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