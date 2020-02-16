Серия А. Верона побеждает больших зебр, но не маленьких

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Эллас Верона" 0:0

"Верона" заняла место главной сенсации лиги, не проигрывала в восьми матчах подряд, в предыдущем туре переиграла сам "Ювентус". Вчерашние результаты - поражения "Болоньи" и "Ромы" - удержали ее на шестом месте и позволяли приблизиться к пятому. Либо наоборот, немного усыпили. "Удинезе" же точно спать не мог, ведь одно очко в четырех матчах и субботние победы "Дженоа" и "Лечче" приблизили его вплотную к зоне вылета. В матче таких команд теоретически мы должны были увидеть победителя. Либо более голодную, либо более сильную команду. Но в итоге увидели логичную "нулевку".

Хозяева владели инициативой, атаковали чаще, чаще угрожали воротам. Но слишком медленно и с ошибками и потерями. Сильвестри взял/отбил пару рабочих ударов с 14-20 метров. А как раз Муссо пришлось тащить очень опасные удары с близкого расстояния - Борини после красивой комбинации и Кумбуллы головой с углового, во втором эпизоде спасая и от добивания. В третьей четверти матча было больше стыков и споров, чем футбола. А в четвёртой Дзакканьи был обязан принести гостям победу. Но завозился перед вратарем, и во время его удара на линии ворот стояли уже четыре защитника.