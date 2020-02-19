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Конте настаивает на подписании Алонсо, но миланский клуб не хочет тратить 30 миллионов

Италия
(1 голосов)

Снизят ли лондонцы цену?

Конте настаивает на подписании Алонсо, но миланский клуб не хочет тратить 30 миллионов
UA-Футбол
Новина українською

Маркос Алонсо проводит достаточно плохой сезон, выпав из стартового состава "Челси". Крайне вероятно, что уже летом он сменить команду.

Как сообщает Calciomercato, воссоединиться с ним желает Антонио Конте. Он настаивал на этом трансфере зимой, но миланский клуб не хотел платить за испанца 30 миллионов евро.

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"Интер" готов вернуться к переговорам, однако лишь в том случае, если "пенсионеры" согласятся снизить цену на защитника. "Челси" намерен избавиться от игрока, а потому может пойти на компромисс.

Отметим, что в январе вместо Алонсо миланский "Интер" подписал Эшли Янга.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Маркос Алонсо Челси (Лондон)
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