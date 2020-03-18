  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер переключил внимание на бразильского полузащитника Барселоны
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер переключил внимание на бразильского полузащитника Барселоны

Италия
(1 голосов)

Захотят ли каталонцы отпускать одного из основных игроков?

Интер переключил внимание на бразильского полузащитника Барселоны
UA-Футбол
Новина українською

Миланский "Интер" готовится к летней трансферной кампании. Сейчас на их радар попал один из полузащитников "Барселоны".

Читайте такжеИнтер проявляет интерес к воспитаннику Милана Локателли

Как сообщает Tuttosport, руководство клуба рассматривает вариант подписания Артуро. По данным источника, в футболисте заинтересован лично Антонио Конте.

С приходом Кике Сетьена бразилец вновь сумел стать основным в "Барселоне", а потому неизвестно, отпустят ли его этим летом. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Отметим, что каталонцы охотятся за форвардом "Интера", а потому Артур может быть включен в эту сделку.

Читайте такжеИнтер выдвинул требования по трансферу Мартинеса - итальянцам нужны три игрока Барселоны
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Интер (Милан) Артур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...