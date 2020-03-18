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Интер переключил внимание на бразильского полузащитника Барселоны
Захотят ли каталонцы отпускать одного из основных игроков?
Миланский "Интер" готовится к летней трансферной кампании. Сейчас на их радар попал один из полузащитников "Барселоны".
Как сообщает Tuttosport, руководство клуба рассматривает вариант подписания Артуро. По данным источника, в футболисте заинтересован лично Антонио Конте.
С приходом Кике Сетьена бразилец вновь сумел стать основным в "Барселоне", а потому неизвестно, отпустят ли его этим летом. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.
Отметим, что каталонцы охотятся за форвардом "Интера", а потому Артур может быть включен в эту сделку.