Испания
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Интер выдвинул требования по трансферу Мартинеса - итальянцам нужны три игрока Барселоны
Это не считая денежной компенсации
Миланский "Интер" продолжает готовиться к возможному уходу Лаутаро Мартинеса. Клуб выдвинул условия каталонской "Барселоне".
По данным Tuttosport, итальянцам нужны сразу три футболиста "сине-гранатовых" - Артур, Жан-Клер Тодибо и Карлес Аленья. Более того, сверху они будут требовать порядка 60 миллионов.
Ранее сообщалось, что каталонцы могут отправить в "Интер" Нельсона Семеду и Артуро Видаль. За вторым, "Интер" охотился практически всю зиму.
Напомним, что помимо "Барселоны" за Мартинесом охотится "Реал".
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Комментарии (5)
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Dimka26 (Чернигов)
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аалекс ( Крым)
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Dimka26 (Чернигов)
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