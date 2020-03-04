Интер выдвинул требования по трансферу Мартинеса - итальянцам нужны три игрока Барселоны

Миланский "Интер" продолжает готовиться к возможному уходу Лаутаро Мартинеса. Клуб выдвинул условия каталонской "Барселоне".

По данным Tuttosport, итальянцам нужны сразу три футболиста "сине-гранатовых" - Артур, Жан-Клер Тодибо и Карлес Аленья. Более того, сверху они будут требовать порядка 60 миллионов.

Ранее сообщалось, что каталонцы могут отправить в "Интер" Нельсона Семеду и Артуро Видаль. За вторым, "Интер" охотился практически всю зиму.

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Напомним, что помимо "Барселоны" за Мартинесом охотится "Реал".