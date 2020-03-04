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Интер выдвинул требования по трансферу Мартинеса - итальянцам нужны три игрока Барселоны

Испания
(1 голосов)

Это не считая денежной компенсации

Интер выдвинул требования по трансферу Мартинеса - итальянцам нужны три игрока Барселоны
UA-Футбол
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Миланский "Интер" продолжает готовиться к возможному уходу Лаутаро Мартинеса. Клуб выдвинул условия каталонской "Барселоне".

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По данным Tuttosport, итальянцам нужны сразу три футболиста "сине-гранатовых" - Артур, Жан-Клер Тодибо и Карлес Аленья. Более того, сверху они будут требовать порядка 60 миллионов.

Ранее сообщалось, что каталонцы могут отправить в "Интер" Нельсона Семеду и Артуро Видаль. За вторым, "Интер" охотился практически всю зиму.

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Напомним, что помимо "Барселоны" за Мартинесом охотится "Реал".

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В статье: Барселона Интер (Милан) Карлес Аленья Лаутаро Мартинес Артур Жан-Клер Тодибо
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Комментарии (5)
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Dimka26 (Чернигов)
04.03.2020 в 22:13
Красавчики. Понимают, что руководство Барсы будет идти на капризы Месси, который тот хочет, что играть с ним Лаутаро, который типо его понимает. Вот и выбивают по максимуму
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+2
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Cannabis Sativa (Луцк)
04.03.2020 в 22:33
"Месси, который тот хочет, что играть с ним Лаутаро" (с) Вот это чётко сказано) Красавчик! Спасибо за вечернюю улыбку
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0
0
аалекс ( Крым)
04.03.2020 в 21:56
Все равно Барса натянет(кинет) итальяшек.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
04.03.2020 в 22:11
в каком плане? Барса не один нормальный трансфер провернуть не может последние годы.
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+1
0
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satellite (Харьков)
04.03.2020 в 21:56
Не слабый аппетит у Интера.
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+1
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