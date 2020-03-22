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Президент Брешии: Будьте реалистами, этот сезон Серии А - все! Забирайте кто хочет это проклятое скудетто
Массимо Челлино прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Италии
Президент "Брешии" Массимо Челлино поделился мыслями насчет ситуации вокруг пандемии коронавируса в Италии.
"О каком возобновлении сезона может идти речь? Скудетто, Кубок Италии… Если президент Лацио Лотито так хочет это Скудетто, пускай забирает его себе. Он убежден, что его команда непобедима, пускай верит в это. Но как мы сейчас вообще можем говорить о футболе?
У нас чума на пороге! Мне сейчас наплевать на футбол. Я постоянно получаю новости из Брешии, просто невероятно, что город сталкивается с такой проблемой, люди чувствуют себя беспомощными. У этих людей есть родители, родственники, друзья, которые умирают каждый день, но они ужасно страдают в тишине. Если бы это случилось в другом месте — была бы революция.
Сезон закончился. Если кто-то хочет это проклятое Скудетто, пускай его забирает. Пусть другие делают то, что они хотят", - поделился Массимо Челлино.