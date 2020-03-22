Президент Брешии: Будьте реалистами, этот сезон Серии А - все! Забирайте кто хочет это проклятое скудетто

Президент "Брешии" Массимо Челлино поделился мыслями насчет ситуации вокруг пандемии коронавируса в Италии.

"О каком возобновлении сезона может идти речь? Скудетто, Кубок Италии… Если президент Лацио Лотито так хочет это Скудетто, пускай забирает его себе. Он убежден, что его команда непобедима, пускай верит в это. Но как мы сейчас вообще можем говорить о футболе?

У нас чума на пороге! Мне сейчас наплевать на футбол. Я постоянно получаю новости из Брешии, просто невероятно, что город сталкивается с такой проблемой, люди чувствуют себя беспомощными. У этих людей есть родители, родственники, друзья, которые умирают каждый день, но они ужасно страдают в тишине. Если бы это случилось в другом месте — была бы революция.

Сезон закончился. Если кто-то хочет это проклятое Скудетто, пускай его забирает. Пусть другие делают то, что они хотят", - поделился Массимо Челлино.