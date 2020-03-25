Италия
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Ювентусу нужен защитник Челси
В трансфере заинтересован наставник туринцев
Как пишет Calciomercato, защитник "Челси" Эмерсон может сменить клубную прописку. Игроком интересуется лично тренер "старой синьоры" Маурицио Сарри, который хочет подписать 25-летнего итальянца.
Ранее сообщалось, что "Челси" предложит игроку новый контракт в ближайшее время.
В текущем сезоне на счету Эмерсона 14 матчей в рамках АПЛ.
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