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Ювентусу нужен защитник Челси

Италия
(1 голосов)

В трансфере заинтересован наставник туринцев

Ювентусу нужен защитник Челси
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Как пишет Calciomercato, защитник "Челси" Эмерсон может сменить клубную прописку. Игроком интересуется лично тренер "старой синьоры" Маурицио Сарри, который хочет подписать 25-летнего итальянца.

Ранее сообщалось, что "Челси" предложит игроку новый контракт в ближайшее время.

В текущем сезоне на счету Эмерсона 14 матчей в рамках АПЛ.

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Маурицио Сарри Эмерсон
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