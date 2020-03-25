Ювентусу нужен защитник Челси

Как пишет Calciomercato, защитник "Челси" Эмерсон может сменить клубную прописку. Игроком интересуется лично тренер "старой синьоры" Маурицио Сарри, который хочет подписать 25-летнего итальянца.

Ранее сообщалось, что "Челси" предложит игроку новый контракт в ближайшее время.

В текущем сезоне на счету Эмерсона 14 матчей в рамках АПЛ.