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Ибрагимович тренируется с Хаммарбю во время паузы в чемпионате Италии

Италия
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Многие считают, что игрок может завершить там карьеру

Ибрагимович тренируется с Хаммарбю во время паузы в чемпионате Италии
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Форвард "Милана" Златан Ибрагимович тренируется вместе с футболистами стокгольмского "Хаммарбю", совладельцем которого он является. Об этом сообщает Expressen.

Как пишет источник, многие шведские эксперты предполагают, что Ибрагимович завершит карьеру в "Хаммарбю", однако в клубе эту информацию никак не прокомментировали.

В конце 2019 года фанаты "Мальмё", другого клуба из Стокгольма, крайне негативно восприняли решение Ибрагимовича стать совладельцем "Хаммарбю". Болельщики "Мальмё" осквернили статую Златана у стадиона клуба, надев на неё сиденье для унитаза и обмотав голову мешком для мусора, после чего подожгли скульптуру. Напомним, что Ибрагимович является воспитанником "Мальмё".

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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