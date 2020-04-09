Ибрагимович тренируется с Хаммарбю во время паузы в чемпионате Италии

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович тренируется вместе с футболистами стокгольмского "Хаммарбю", совладельцем которого он является. Об этом сообщает Expressen.

Как пишет источник, многие шведские эксперты предполагают, что Ибрагимович завершит карьеру в "Хаммарбю", однако в клубе эту информацию никак не прокомментировали.

В конце 2019 года фанаты "Мальмё", другого клуба из Стокгольма, крайне негативно восприняли решение Ибрагимовича стать совладельцем "Хаммарбю". Болельщики "Мальмё" осквернили статую Златана у стадиона клуба, надев на неё сиденье для унитаза и обмотав голову мешком для мусора, после чего подожгли скульптуру. Напомним, что Ибрагимович является воспитанником "Мальмё".