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Гаттузо отказался от месячной зарплаты в пользу сотрудников клуба
Наставник помог сотрудникам клуба
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо и спортивный директор Кристиано Джунтоли отказались от месячной зарплаты в связи с кризисом, связанным с паузой в чемпионате, сообщает Corriere dello Sport.
Решение тренер и менеджер приняли лично, чтобы помочь сотрудникам, отправленным клубом в отпуск без содержания.
Ранее сообщалось, что более 30 работников "Наполи" в марте и апреле были отправлены в отпуск и остались без зарплат.
Футболисты также продолжают переговоры о сокращении зарплат из-за приостановки сезона Серии А.
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