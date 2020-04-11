Гаттузо отказался от месячной зарплаты в пользу сотрудников клуба

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо и спортивный директор Кристиано Джунтоли отказались от месячной зарплаты в связи с кризисом, связанным с паузой в чемпионате, сообщает Corriere dello Sport.

Решение тренер и менеджер приняли лично, чтобы помочь сотрудникам, отправленным клубом в отпуск без содержания.

Ранее сообщалось, что более 30 работников "Наполи" в марте и апреле были отправлены в отпуск и остались без зарплат.

Футболисты также продолжают переговоры о сокращении зарплат из-за приостановки сезона Серии А.