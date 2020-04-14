Жоржиньо: Сарри - великолепный тренер, он знает ответ на любой вопрос

Полузащитник "Челси" Жоржиньо вспомнил о самых счастливых моментах в карьере, а также рассказал о своей работе с Маурицио Сарри.

"Лучший момент в карьере? Таких было несколько. Помню, что я очень переживал, когда моя семья с трибун следила за финалом кубка Италии. Также, я был очень рад, когда мы с "Челси" победили в Лиге Европы.

Сарри - великолепный тренер, очень неординарный на тактическом уровне. Он знает ответ на любой вопрос, какой бы вы ему не задали. Он мне во многом помог", - заявил итальянский игрок.

Ранее ходили слухи о возможном возвращении Жоржиньо в родной чемпионат.