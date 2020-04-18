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Дарио Срна: Я хотел остаться в Кальяри, но клуб не захотел продлевать со мной контракт

Италия
(1 голосов)

Хорват рассказал о своем уходе из итальянского клуба

Дарио Срна: Я хотел остаться в Кальяри, но клуб не захотел продлевать со мной контракт
Новина українською

Экс-защитник, а сейчас ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна вспомнил период своей игровой карьеры в итальянском "Кальяри".

"Мне очень жаль, что я не смог достойно попрощаться с "Кальяри" и болельщиками клуба. После последнего матча против "Удинезе" клуб не захотел продлевать со мной контракт и я уехал в Хорватию. Однако для меня это остается исключительным опытом и фантастической средой. Здесь я встретил замечательных людей, настоящих друзей. Это люди, которые нелегко забыть. Как и всех сардинцев.

Мы не нашли согласия. Это было неприятно для меня, я хотел остаться. Тогда я получил прекрасное предложение от своего родного клуба и принял его на лету, даже не осознавая, что перестану играть в футбол. Я не знаю, что буду делать в будущем, но мне нравится учиться и вкладывать свой опыт в эту новую роль", – рассказал Дарио Срна.

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В статье: Дарио Срна Кальяри (Кальяри)
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Источник:
cagliarinews24.com
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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
18.04.2020 в 22:26
Да ты прошел великий путь от хорватской сперматозоиды -до наркомана в клубе Бомж
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