Италия
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Мхитарян согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в Роме
Армянин доволен атмосферой в клубе
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, выступающий в сезоне-2019/20 за "Рому", готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в римской команде на постоянной основе, сообщает Daily Mail.
По информации источника, 31-летний армянин доволен своим положением в Италии и хотел бы продолжить выступления в Серии А.
В сезоне-2019/20 Мхитарян провел за "Рому" 20 матчей, на его счету 6 голов и 4 результативных передачи.
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