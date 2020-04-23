Мхитарян согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в Роме

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, выступающий в сезоне-2019/20 за "Рому", готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в римской команде на постоянной основе, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 31-летний армянин доволен своим положением в Италии и хотел бы продолжить выступления в Серии А.

В сезоне-2019/20 Мхитарян провел за "Рому" 20 матчей, на его счету 6 голов и 4 результативных передачи.