Паулу Фонсека: Я бы хотел, чтобы несколько игроков Шахтера играли в Роме

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека поделился мыслями насчет слухов об интересе римского клуба к футболистам донецкого "Шахтера".

"Пресса в Италии уже была заинтересована во всех игроках "Шахтера". Я очень хорошо знаю всех игроков донецкого клуба, большинство из них моли бы играть в лучших европейских командах и чемпионатах. Я внимателен к ним. Я бы хотел 1-2 игроков "Шахтера", если бы это было возможно, но на это сложно рассчитывать. У "Шахтера" великолепные игроки, которые могут выступать в любом европейском гранде.

Мы не нуждаемся в большом количестве игроков, а рассчитываем на тех, кто у нас есть. Посмотрим, появится ли интерес к какому-то игроку "Шахтера". Переговоры и бизнес с "Шахтером" – это всегда сложно. В данный момент клубы хотят платить за игроков все меньше, но парочку игроков "Шахтера" я бы выбрал, чтобы они играли в "Роме", – рассказал Паулу Фонсека.