  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Паулу Фонсека: Я бы хотел, чтобы несколько игроков Шахтера играли в Роме
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Паулу Фонсека: Я бы хотел, чтобы несколько игроков Шахтера играли в Роме

Италия
(1 голосов)

Экс-тренер "горняков" прокомментировал слухи вокруг интереса "Ромы" к игрокам "Шахтера"

Паулу Фонсека: Я бы хотел, чтобы несколько игроков Шахтера играли в Роме
Новина українською

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека поделился мыслями насчет слухов об интересе римского клуба к футболистам донецкого "Шахтера".

"Пресса в Италии уже была заинтересована во всех игроках "Шахтера". Я очень хорошо знаю всех игроков донецкого клуба, большинство из них моли бы играть в лучших европейских командах и чемпионатах. Я внимателен к ним. Я бы хотел 1-2 игроков "Шахтера", если бы это было возможно, но на это сложно рассчитывать. У "Шахтера" великолепные игроки, которые могут выступать в любом европейском гранде.

Мы не нуждаемся в большом количестве игроков, а рассчитываем на тех, кто у нас есть. Посмотрим, появится ли интерес к какому-то игроку "Шахтера". Переговоры и бизнес с "Шахтером" – это всегда сложно. В данный момент клубы хотят платить за игроков все меньше, но парочку игроков "Шахтера" я бы выбрал, чтобы они играли в "Роме", – рассказал Паулу Фонсека.

47-летний Паулу Фонсека работал в донецком клубе в период 2016-2019 годов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека Рома (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
"Великий Футбол"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...