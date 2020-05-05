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Лацио продлит контракт с Иммобиле до 2025 года

Италия
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В этом сезоне форвард забил 30 голов

Лацио продлит контракт с Иммобиле до 2025 года
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Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле может продлить контракт с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 30-летний итальянец хочет завершить карьеру в римском клубе. "Лацио" готов сделать форварда капитаном и предложить контракт до 2025 года.

Иммобиле выступает за "Лацио" с лета 2016 года. В текущем сезоне нападающий провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал 7 результативных передач.

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В статье: Чиро Иммобиле Лацио (Рим) Лацио
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