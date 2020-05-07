Ван дер Сар: Зидан приезжал на тренировки на Fiat – все остальные ездили на Ferrari

Экс-вратарь "Ювентуса", "Аякса", "Фулхэма" и "МЮ" Эдвин Ван дер Сар рассказал о том, какое впечатление у него оставил Зинедин Зидан во время выступлений за "бьянконери". Они вместе играли за итальянский клуб с 1999 по 2001 год. Цитирует Эдвина Ziggo Sport.

"Он был не самым общительным. В то время Зидан не очень хорошо владел английским, мог изъясниться только на французском или итальянском. Он приезжал на тренировки на Fiat, в джинсах, футболке Levi's и белых кроссовках Adidas. Все остальные – это Ferrari, Dolce & Gabbana и Versace".