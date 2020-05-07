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Ван дер Сар: Зидан приезжал на тренировки на Fiat – все остальные ездили на Ferrari

Италия
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Эдвин и Зинедин играли вместе в "Ювентусе"

Ван дер Сар: Зидан приезжал на тренировки на Fiat – все остальные ездили на Ferrari
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Экс-вратарь "Ювентуса", "Аякса", "Фулхэма" и "МЮ" Эдвин Ван дер Сар рассказал о том, какое впечатление у него оставил Зинедин Зидан во время выступлений за "бьянконери". Они вместе играли за итальянский клуб с 1999 по 2001 год. Цитирует Эдвина Ziggo Sport.

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"Он был не самым общительным. В то время Зидан не очень хорошо владел английским, мог изъясниться только на французском или итальянском. Он приезжал на тренировки на Fiat, в джинсах, футболке Levi's и белых кроссовках Adidas. Все остальные – это Ferrari, Dolce & Gabbana и Versace".

"Конечно, у Зидана была своя темная сторона, из-за этого он получал красные карточки, но с мячом он был очень хорош. Без него он был не так элегантен".

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В статье: Ювентус (Турин) Эдвин ван дер Сар Зинедин Зидан
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Источник:
AS

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