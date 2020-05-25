Ибрагимович получил травму и может выбыть на долгий срок

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович получил травму на сегодняшней тренировке команды, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

38-летний швед во время матча с одноклубниками в самом конце занятия совершил рывок, после чего почувствовал боль в голени и остановился. Форвард досрочно ушёл с поля.

Несмотря на то, что Златан покинул базу "Милана" самостоятельно, он может выбыть из строя на долгий срок. Есть подозрения, что у игрока случился рецидив травмы, полученной в начале года, из-за которой он пропустил несколько недель, однако ситуацию усложняет то, что швед, вероятно, также повредил ахиллово сухожилие. Точный диагноз станет известен по итогам медосмотра, который пройдёт сегодня.