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Ибрагимович получил травму и может выбыть на долгий срок

Италия
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Точные сроки пока неизвестны

Ибрагимович получил травму и может выбыть на долгий срок
Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович получил травму на сегодняшней тренировке команды, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

38-летний швед во время матча с одноклубниками в самом конце занятия совершил рывок, после чего почувствовал боль в голени и остановился. Форвард досрочно ушёл с поля.

Несмотря на то, что Златан покинул базу "Милана" самостоятельно, он может выбыть из строя на долгий срок. Есть подозрения, что у игрока случился рецидив травмы, полученной в начале года, из-за которой он пропустил несколько недель, однако ситуацию усложняет то, что швед, вероятно, также повредил ахиллово сухожилие. Точный диагноз станет известен по итогам медосмотра, который пройдёт сегодня.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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