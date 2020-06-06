Рома надеется продлить аренду Смоллинга еще на сезон с обязательством выкупа

"Рома" и "Манчестер Юнайтед" продолжают переговоры о трансфере защитника Криса Смоллинга.

В этом сезоне 30-летний англичанин выступает за "волков" на правах аренды. Итальянский клуб надеется повторно арендовать игрока с последующим обязательством выкупа за 14 миллионов евро, сообщает Il Tempo.

За годичную аренду в Риме готовы вновь заплатить 3 млн евро. Таким образом "Юнайтед" заработает на Смоллинге 20 миллионов.