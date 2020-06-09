Италия
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Стефан Савич может продолжить карьеру в Ювентусе
Агент игрока уже провел переговоры с итальянским клубом
Защитник "Атлетико" Стефан Савич может продолжить карьеру в Италии.
По информации TuttoJuve, "Ювентус" провел переговоры с агентом игрока о возможном переходе этим летом. "Атлетико" оценивает 29-летнего Савича в 25 млн евро.
В текущем сезоне Примеры черногорец в составе "Атлетико" провел 14 матчей.
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