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Стефан Савич может продолжить карьеру в Ювентусе

Италия
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Агент игрока уже провел переговоры с итальянским клубом

Стефан Савич может продолжить карьеру в Ювентусе
Новина українською

Защитник "Атлетико" Стефан Савич может продолжить карьеру в Италии.

По информации TuttoJuve, "Ювентус" провел переговоры с агентом игрока о возможном переходе этим летом. "Атлетико" оценивает 29-летнего Савича в 25 млн евро.

В текущем сезоне Примеры черногорец в составе "Атлетико" провел 14 матчей.

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Стефан Савич
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