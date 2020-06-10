Италия
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"Он уже сделал Наполи своей командой". Итальянский тренер предрекает Гаттузо большое будущее
Он должен хорошо знать возможности Рино
Легендарный итальянский наставник Марчелло Липпи высоко оценивает шанс Дженнаро Гаттузо стать в будущем топ тренером.
"Сейчас Конте - лучший итальянский тренер, а Гаттузо идет к тому, чтобы им стать. Он растет и продолжает выводить "Наполи" на новый уровень.
Он пришел в трудное время для команды, но начал работать со спокойствием и мудростью. Теперь "Наполи" - это его команда", - заявил Липпи.
Отметим, что Гаттузо был частью сборной Италии, которую тренировал Марчелло и они вместе стали чемпионами мира-2006.
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