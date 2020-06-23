Серия А. Непростая победа Наполи в Вероне

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Наполи" 0:2

Голы: Милик 38, Лосано 90

"Эллас Верона": Сильвестри, Ррахмани, Эмперор, Кумбулла, Фараони, Амрабат (Степински 84), Лазович (Димарко 84), Верре (Пессина 77), Велозу, Ди Кармине (Паццини 70), Дзакканьи (Сальседо 70)

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хюсай (Гулям 67), Демме (Лоботка 72), Зелински, Аллан (Руис 67), Политано (Лосано 83), Милик (Мертенс 72), Инсинье

Предупреждения: Фараони 53 - Кулибали 58

Обе команды ушли на перерыв и вернулись с него в ударе. "Наполи" в лиге набрал 15 очков из 18-ти возможных, больше, чем кто-либо за это время, после возвращения взял Кубок. "Верона" давно не в Кубке, зато в лиге проиграла лишь один из последних десяти матчей. Побеждала "Ювентус", не проиграла в Риме "Лацио". Вернулась она впечатляющим выступлением против "Кальяри". Новичок на удивление всех борется с неаполитанцами за шестое место и выглядит отлично. Однако такой очный матч не оправдал ожиданий. То ли из-за жары, то ли из-за взаимной боязни. То ли из-за силы защитных порядков обоих.

Матч напоминал битву боксёров-тяжеловесов - осторожную, равную. "Наполи", лидер лиги по владению мячом, владел им почти в два раза больше, чем соперник. Но не бросал большие силы в атаку и не играл быстро. "Верона" пыталась применять свой любимый прессинг, но без особого риска, взвешенно. Потому в первом тайме ударов по воротам было крайне мало. Причём на счету хозяев - больше. Зелински и Ди Кармине плотно пробивали низом (вратари вытащили). Оспина вытащил из-под перекладины удар Велозу издали. А Верре совершил промах сезона, грудью с двух метров (!!) умудрившись послать мяч выше ворот.

И все же первыми забили как раз гости. Политано заработал первый ассист в команде подачей с углового, Милик замкнул головой. Во втором тайме они уже выглядели довольно уверенно, успешно замедляя темп. На удар Велозу ответив двумя попытками Политано. Да и ни один из ударов не был слишком уж опасным. Кроме попытки Ррахмани с 15-ти метров на 70-ой минуте. Тогда Оспина вытащил из-под стойки. А до этого гол Фараони был отменён из-за игры рукой Дзакканьи. "Верона" старалась, но ей не хватило качества и скорости. А Гулям и Лосано организовали еще один гол с углового. Также головой.

"Наполи" не поддался эйфории после успеха в Кубке, поборолся, добыл сложную победу и закрепился на шестом месте. "Верона" и далее поборется за седьмое.

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Феррара. "Паоло Мацца"

СПАЛ - "Кальяри" 0:1

Гол: Симеоне 90+2

СПАЛ: Летица, Чонек, Бонифаци, Викари, Сала (Реца 63), Кастро (Миссироли 56), Вальдифиори, Д'Алессандро (Дабо 56), Валоти (Фарес 63), Стрефецца (Черри 79), Петанья

"Кальяри": Ольсен, Пизакане (Каччаторе 72), Клаван, Валюкевич, Ионицэ (Бирса 66), Нандес, Маттьелло (Рагатцу 72), Рог, Лука Пеллегрини (Ликояннис 66), Жоао Педро (Карбони 90+4), Симеоне

Предупреждения: Стрефецца 13, Бонифаци 45, Вальдифиори 76 - Ионицэ 13, Нандес 37, Рог 40

"Кальяри" не побеждал в 12-ти матчах лиги подряд. Джованни Симеоне не забивал в 11-ти гостевых матчах лиги подряд. Аргентинцу удалось прервать свою серию еще в субботу. Правда, тогда это не помогло добыть даже ничью. А вот второй подряд гостевой гол уже принес такую долгожданную победу и возвращение в Топ-10. А также утопил СПАЛ в зоне вылета еще глубже. Все решилось в добавленное время после плохого сейва дебютанта Серии А Летицы и лёгкого сбрасывания Жоао Педро на голову Симеоне перед пустыми воротами.