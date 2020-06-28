Серия А. Аталанта побеждает даже при слабой игре, победа Наполи

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Аталанта" 2:3

Голы: Лазанья 31, 87 - Д. Сапата 8, Муриэль 71, 79

"Удинезе": Муссо, Троост-Эконг (Бекао 66), Нуйтинк, Самир, Уолас, Стригер-Ларсен (Тер Авест 82), Яяло (Несторовски 82), Фофана, Сема (Зеегелар 66), Теодорчик (Окака 71), Лазанья

"Аталанта": Голлини, Толой, Кальдара, Джимсити (Паломино 46), Хатебур (Гозенс 59), Фройлер, Пашалич (Де Роон 60), Кастань, Малиновский (Муриэль 52), Гомес (Иличич 80), Д. Сапата

Предупреждения: Бекао 69, Зеегелар 78 - Малиновский 40, Кальдара 76

Шесть побед и ничья в семи последних матчах лиги с 27-ю (!!!) забитыми мячами вызвали восхищение всей Европы игрой и характером "Аталанты". И её приближение к "Интеру". Сегодняшнее поражение "Ромы" позволяло бергамцам практически закрыть вопрос о четвёртом месте. В матче против "Удинезе" с его четырьмя очками в последних восьми турах и памятью о 1:7 в очном матче первого круга. Но, как ни странно, аутсайдер был близок к сенсации. После камбека против "Лацио" "Аталанте" не хватало физических и ментальных сил на удинцев. Выручило лишь всем известное секретное оружие.

"Аталанта" думала, что победит малой кровью. Уж точно - после необычного для себя гола в первые 15 минут (всего пять таких до этого матча). Гомес классным длинным пасом нашел Сапату в штрафной, Дуван убрал защитника и забил. Еще до этого Малиновский и Гомес чуть не пробили Муссо в одной атаке. Однако после этого бергамцы уж слишком полагались на свои 74 процента владения мячом. Они играли слишком медленно, без фланговых прорывов, без подключений в штрафную. Да еще и должны были пропустить дважды в контратаках. На их счастье, Лазанья переиграл Голлини лишь однажды.

Единственным игроком "Богини", у которого шла игра, был Руслан Малиновский. Украинец смело и обычно успешно применял дриблинг, три из шести командных ударов по воротам до перерыва нанёс он. И все - в створ ворот. Один из них Муссо вытащил из "девятки" в тигрином прыжке. Проблема в том, что он слишком часто помогал в центре поля, и его не хватало в штрафной либо вблизи. И в слабости партнёров по команде. А на 52-ой минуте, после своего второго срыва контратаки соперника, Руслан даже покинул поле. Похоже, Джан Пьеро Гасперини помнил о его жёлтой карточке и боялся удаления.

Сразу до и сразу после ухода Руслана Уолас прицельно пробивал из правой части штрафной. Второй удар Голлини пришлось тащить. "Аталанта" не была похожа на саму себя, ей не удавалось надолго запереть соперника в его штрафной. И не всегда удавалось останавливать контратаки. И всё же фаворит нашёл свой гол. Замена Малиновского на Муриэля оказалась решающей. Луис чуть не пробил Муссо из центра штрафной площадки с игры. Пробил со штрафного, будто рукой забросив мяч в "девятку". И "пушкой" издали с игры после опасного выпада как раз хозяев.

Даже при слабой по своим меркам игре "Аталанта" забивает три мяча и побеждает. Причём её лучшим бомбардиром стаёт запасной лишь с девятью выходами в стартовом составе. Признак огромной силы. "Рома" отстаёт от неё уже на девять очков. А "Интер" перед началом своего матча опережает лишь на одно.

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Неаполь. "Сан Паоло"

"Наполи" - СПАЛ 3:1

Голы: Мертенс 4, Кальехон 36, Юнес 78 - Петанья 29

"Наполи": Мерет, Руи (Гулям 80), Максимович, Кулибали (Манолас 80), Хюсай, Лоботка, Элмас, Руис, Кальехон (Юнес 77), Мертенс (Милик 64), Инсинье (Лосано 64)

СПАЛ: Летица, Чонек, Викари, Фелипе, Реца (Валоти 46), Стрефецца (Д. Алессандро 75), Мурджа (Дабо 75), Миссироли, Фарес, Петанья (Флоккари 82), Черри

Предупреждения: Фарес 79, Фелипе 89

"Наполи" после победы в Кубке и шести побед в семи последних матчах лиги (в том числе и тяжёлой, но почётной победы в Вероне в среду) также мог испытывать проблемы с настроем. Ведь соперником был СПАЛ. Феррарцы из последних семи матчей проиграли шесть, в последних 12-ти очных набрали лишь одно очко. Они пребывают в зоне вылета в восьми очках от выживания. Правда, сегодня они надеялись повторить справедливую ничью матча первого круга и боролись весьма неплохо. В итоге проиграв достойно. Но всё же проиграли.

Преимущество "Наполи" по владению мячом и ударам по воротам было огромным. Уже в дебюте во время контратаки пас Руиса вразрез и подсечка Мертенса оформили гол. После просмотра видео. Инсинье попадал издали в каркас ворот. Элмас в стиле Лоренцо забросил под забег Кальехону. Но и прорыв Рецы слева и прострел на Петанью принесли гол. А Мерет также работал, отбивая удары Валоти и Фареса. Лишь заброс Руиса на Юнеса (похоже на второй гол) окончательно успокоил Дженнаро Гаттузо.

Команда из Неаполя остаётся шестой, но ныне отстаёт от "Ромы" лишь на три очка.

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Болонья" 1:2

Голы: Бонаццоли 89 - Барроу 72 (пен.), Орсолини 75

"Сампдория": Аудеро, Берешински (Ауджелло 80), О. Колли, Тонелли (Йошида 74), Мурру (Лерис 80), Виейра, Экдаль, Депаоли, Линетти (Рамирес 80), Ла Гумина (Бонаццоли 72), Габбьядини

"Болонья": Скорупски, Томиясу, Данило, Бани, Дайкс, Медель (Домингес 83), Поли (Схутен 54), Орсолини, Сориано (Сванберг 88), Сансоне (Барроу 54), Паласио (Канджиано 88)

Предупреждения: Экдаль 57, Тонелли 66, Йошида 90+2 - Медель 58

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Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Эллас Верона" 3:3

Голы: Бога 52, 77, Рожерио 90+7 - Лазович 51, Степински 57, Пессина 69

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Маньяни (Кирикеш 76), Пелузо, Кирьякопулос (Рожерио 46), Локателли, Бурабия (Обьянг 82), Берарди, Дефрель (Траоре 72), Хараслин (Бога 46), Капуто

"Эллас Верона": Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла (Эмперор 56), Аджапонг, Амрабат, Лазович, Пессина, Велозу (Баду 68), Степински (Паццини 60), Дзакканьи (Верре 90+1)

Предупреждения: Маньяни 25, Бурабия 70 - Кумбулла 15, Степински 51