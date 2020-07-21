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Конте: Интеру нужно брать пример с Ювентуса

Италия
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Пример со злейшего врага?

Конте: Интеру нужно брать пример с Ювентуса
UA-Футбол
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Главный тренер "Интера" Антонио Конте считает, что его команде нужно взять пример с "Ювентуса", если клуб хочет бороться за Скудетто в следующем сезоне.

"Очень важно, что мы смогли попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Для такого клуба как "Интер" - это очень важно. Серия А - очень конкурентный чемпионат, много команд прогрессируют каждый год.

Нам нужно брать пример с "Ювентуса". Уже девять лет они доминируют в Италии и побеждают в чемпионате. Чтобы становиться лучше, нам нужно брать пример с лучших", - заявил Антонио.

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Символично, что начало доминирования "Юве" в Италии начал именно Конте, который выиграл с ними три Скудетто подряд.

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В статье: Ювентус (Турин) Антонио Конте Интер (Милан)
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