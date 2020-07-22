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Тео Эрнандес и Беннасер не сыграют в матче с Аталантой
Но у Пиоли есть Златан
Защитник "Милана" Тео Эрнандес и опорный хавбек Исмаэль Беннасер не сыграют в матче против "Аталанты", который состоится в пятницу, 24 июля. У футболистов перебор желтых карточек. Таким образом, они оба пропустят предстоящий матч своей команды.
Напомним, что наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини не сможет руководить своим коллективом в матче против "Милана". Специалист получил красную карточку за стычку с наставником "Болоньи" Синишей Михайловичем.
Ранее сообщалось, что Пиоли продлил контракт с Миланом.
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