Бернардески сменил агента и хочет ускорить уход из Ювентуса

Федерико Бернардески хочет покинуть "Ювентус". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Первый шаг итальянского вингера - смена агента. Он уверен, что это ускорит его уход из клуба. В его кандидатуре сейчас заинтересованы двое - "Милан" и "Наполи".

Читайте также Массовая чистка. Этим летом Юве могут покинуть восемь игроков

На счету Бернардески в этом сезоне 34 матча, один гол и два ассиста.