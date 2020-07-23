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Бернардески сменил агента и хочет ускорить уход из Ювентуса

Италия
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Но Италию он покидать не хочет

Бернардески сменил агента и хочет ускорить уход из Ювентуса
UA-Футбол
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Федерико Бернардески хочет покинуть "Ювентус". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Первый шаг итальянского вингера - смена агента. Он уверен, что это ускорит его уход из клуба. В его кандидатуре сейчас заинтересованы двое - "Милан" и "Наполи".

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На счету Бернардески в этом сезоне 34 матча, один гол и два ассиста.

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В статье: Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь) Милан Федерико Бернардески
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