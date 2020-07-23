Италия
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Бернардески сменил агента и хочет ускорить уход из Ювентуса
Но Италию он покидать не хочет
Федерико Бернардески хочет покинуть "Ювентус". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Первый шаг итальянского вингера - смена агента. Он уверен, что это ускорит его уход из клуба. В его кандидатуре сейчас заинтересованы двое - "Милан" и "Наполи".
На счету Бернардески в этом сезоне 34 матча, один гол и два ассиста.
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