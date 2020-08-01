Малиновский в шаге от серебра Серии А. UA-Футбол проведёт стрим перед матчем Аталанта - Интер

Сегодня на UA-Футбол новый стрим! Мы будем говорить о развязке итальянского сезона. В последнем туре Серии А Аталанта и Интер определят, кто займет вторую строчку по итогам сезона. Ведущий Александр Рыженко пообщается с известным футбольным комментатором Роберто Моралесом и экспертом итальянского футбола Леоном Вургафтом! Обязательно задавайте свои вопросы в чате к трансляции!