Италия
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Малиновский в шаге от серебра Серии А. UA-Футбол проведёт стрим перед матчем Аталанта - Интер
Встречаемся в 21:00!
Сегодня на UA-Футбол новый стрим! Мы будем говорить о развязке итальянского сезона. В последнем туре Серии А Аталанта и Интер определят, кто займет вторую строчку по итогам сезона. Ведущий Александр Рыженко пообщается с известным футбольным комментатором Роберто Моралесом и экспертом итальянского футбола Леоном Вургафтом! Обязательно задавайте свои вопросы в чате к трансляции!
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