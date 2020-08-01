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Малиновский в шаге от серебра Серии А. UA-Футбол проведёт стрим перед матчем Аталанта - Интер

Италия
(2 голосов)

Встречаемся в 21:00!

Малиновский в шаге от серебра Серии А. UA-Футбол проведёт стрим перед матчем Аталанта - Интер
Новина українською

Сегодня на UA-Футбол новый стрим! Мы будем говорить о развязке итальянского сезона. В последнем туре Серии А Аталанта и Интер определят, кто займет вторую строчку по итогам сезона. Ведущий Александр Рыженко пообщается с известным футбольным комментатором Роберто Моралесом и экспертом итальянского футбола Леоном Вургафтом! Обязательно задавайте свои вопросы в чате к трансляции!

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Интер (Милан) канал UA-Футбол
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