Серия А. Интер второй, Аталанта полностью отключена, все бутсы у Иммобиле

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Интер" 0:2

Голы: Д'Амброзио 1, Янг 20

"Аталанта": Голлини (Спортьелло 5), Толой, Кальдара, Джимсити, Кастань (Хатебур 61), Де Роон, Фройлер (Малиновский 61), Гозенс, Пашалич (Муриэль 61), А. Гомес (Да Рива 90+1), Д. Сапата

"Интер": Ханданович, Годин, Де Фрай, Бастони (Шкриньяр 78), Д'Амброзио (Бираги 78), Барелла (Эриксен 90), Брозович, Гальярдини, Янг (Мозес 90), Лукаку, Л. Мартинес (А. Санчес 71)

Предупреждения: Джимсити 25, Толой 44 - Де Фрай 23, Брозович 56, Ханданович 86

Битва лучшей атаки против лучшей обороны за второе место на бумаге выглядела весьма вкусной. "Интер" желал попасть в Топ-2 впервые с 2011-го года, "Аталанта" - впервые в истории. С другой стороны, возникали сомнения в яркости матча. Ведь обе уже думают больше о Еврокубках. И в последних матчах идут противоположными путями. "Интер" не пропускал в трёх матчах подряд, одержал две очень солидные победы подряд. "Аталанта" же провалила три из четырёх последних первых таймов (хотя и пропускала мало), да и далее возвращалась лишь с большим трудом. Её страшная усталость была заметна и сегодня.

Первый тайм матча 37-го тура в Парме с четырьмя ударами по воротам и нулём - в створ - Джан Пьеро Гасперини назвал худшим в сезоне. Как он назовёт отчётный? Всего три удара, все после 32-ой минуты, и все заблокированы. Бергамцы выглядели полностью выключенными и растерянными. Их латерали, обычно сидящие в штрафной соперника, на этот раз толком даже не приближались к ней. А латерали "Интера" как раз забивали. Д'Амброзио на 50-ой секунде головой с подачи углового забил быстрейший гол в этом сезоне во всей лиге. А Янг классно закрутил под дальнюю стойку из района левого угла штрафной.

Гости также не особо блистали в атаке, до перерыва нанесли лишь пять ударов по воротам. Во вторых таймах они часто проседают, а хозяева как раз короли камбеков после перерыва. Такой удался и в Парме. Однако здесь и второй тайм лучше начали миланцы. Тем более, что Гасперини жутко опаздывал с заменами. Да и они не помогли. Малиновский дальним ударом также попал в защитника. Тренер и его команда выглядели не верящими в успех. И просто докатили матч до конца. Под аккомпанемент двух неточных дальних ударов Малиновского.

Худший матч "Аталанты" в сезоне. И один из лучших для "Интера". Не в плане яркости, но в плане мощи. Если бы он нашёл такую силу на две недели ранее - мог бы взять Скудетто. А бергамцы смазали концовку феноменального сезона. Но всё же остались третьими по очкам и первыми по забитым мячам в 21-ом веке с 98-ю. Все запомнят не последние пять туров, а первые 33.

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"Неаполь". "Сан Паоло"

"Наполи" - "Лацио" 3:1

Голы: Руис 9, Инсинье 55 (пен.), Политано 90+2 - Иммобиле 22

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи (Гулям 78), Руис, Лоботка (Демме 78), Зелински (Политано 84), Кальехон (Лосано 78), Мертенс, Инсинье (Элмас 83)

"Лацио": Стракоша, Патрик (Вавро 63), Луис Фелипе, Ачерби (Баштуш 63), Лаццари (Ж. Лукаку 83), Милинкович-Савич, Пароло (А. Андерсон 87), Луис Альберто, Марушич, Корреа (Адеканье 87), Иммобиле

Предупреждения: Кулибали 15, Руи 69, Элмас 90+3 - Иммобиле 69, Милинкович-Савич 90+3

"Лацио" надеялся на ничью в Бергамо и на свою победу, что означало выход на второе место. Все в клубе заявляли, что в таком сезоне заслужили быть выше четвёртого. Он уже установил рекорд клуба по набранным очкам. Но прежде всего нужно было самому побеждать. Задача не была простой. "Наполи" провалил сезон в лиге, не сдвинулся бы с седьмого места ни при каком результате. Вместе с тем, в преддверии выезда в Барселону в Лиге Чемпионов не желал проигрывать. "Лацио" он проиграл в первом круге впервые после семи побед и ничьeй в очных матчах лишь из-за грубой ошибки вратаря. И сегодня поборолся.

Матч в Неаполе также не поражал обилием ударов по воротам и опасных атак. Руис мягким ударом с 18-ти метров с рикошетом открыл счёт, Инсинье и Руи примерно с того же расстояния чуть не попали. "Лацио" пришлось удовлетвориться одним голом после прострела Марушича. Хотя и очень важным. Чиро Иммобиле забил свой 36-ой мяч в сезоне и сравнялся с рекордом лиги всех времён. Второй тайм также лучше начал "Наполи". Замыкая прострел после прорыва по флангу Мертенс получил по ноге. Прилично ответил лишь Корреа - ударами в стойку и во вратаря. А в концовке Политано завершил красивую контратаку.

"Лацио" завершает сезон четвёртым. Летнюю часть сезона он провалил на командном уровне. Зато на личном обеспечил Иммобиле исторический сезон. Европейская Золотая Бутса, трофей лучшего бомбардира лиги в третий раз в своей карьере, сезонный рекорд по голам наравне с Гонсало Игуаином - великолепный бомбардирский сезон Чиро.