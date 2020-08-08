Почеттино ведёт переговоры с Ювентусом

"Ювентус" собирается сменить главного тренера в ближайшее время.

Клуб остался неудовлетворён вылетом из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала, из-за чего Маурицио Сарри будет указано на дверь.

У руля команды его может заменить Маурисио Почеттино, который является безработным с ноября, когда аргентинец был уволен из "Тоттенхэма".

По информации итальянского инсайдера Альфредо Педуллы, туринцы уже начали переговоры с Почеттино.