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Почеттино ведёт переговоры с Ювентусом

Италия
(2 голосов)

Аргентинец может заменить Маурицио Сарри

Почеттино ведёт переговоры с Ювентусом
Новина українською

"Ювентус" собирается сменить главного тренера в ближайшее время.

Клуб остался неудовлетворён вылетом из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала, из-за чего Маурицио Сарри будет указано на дверь.

У руля команды его может заменить Маурисио Почеттино, который является безработным с ноября, когда аргентинец был уволен из "Тоттенхэма".

По информации итальянского инсайдера Альфредо Педуллы, туринцы уже начали переговоры с Почеттино.

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В статье: Ювентус (Турин) Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
08.08.2020 в 15:59
Десятое скудетто подряд?
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