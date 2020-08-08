Италия
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Почеттино ведёт переговоры с Ювентусом
Аргентинец может заменить Маурицио Сарри
"Ювентус" собирается сменить главного тренера в ближайшее время.
Клуб остался неудовлетворён вылетом из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала, из-за чего Маурицио Сарри будет указано на дверь.
У руля команды его может заменить Маурисио Почеттино, который является безработным с ноября, когда аргентинец был уволен из "Тоттенхэма".
По информации итальянского инсайдера Альфредо Педуллы, туринцы уже начали переговоры с Почеттино.
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
08.08.2020 в 15:59
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