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Матюиди близок к переходу в клуб Бекхэма

Италия
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По данным СМИ, игрок уже подписал контракт с Интер Майами

Матюиди близок к переходу в клуб Бекхэма
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33-летний французский полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди перейдёт в "Интер Майами", сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, соглашение уже достигнуто, и Матюиди пройдёт медосмотр для американского клуба сегодня, 10 августа.

В феврале 2020 года руководство "Ювентуса" активировало опцию об автоматическом продлении контракта с Матюиди ещё на сезон, таким образом, его контракт с клубом истечёт лишь летом 2021 года.

В прошедшем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 46 встречах за "Ювентус" во всех турнирах, отметившись голом и двумя результативными передачами.

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В статье: Ювентус (Италия) Блез Матюиди Интер Майами
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