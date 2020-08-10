Матюиди близок к переходу в клуб Бекхэма

33-летний французский полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди перейдёт в "Интер Майами", сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, соглашение уже достигнуто, и Матюиди пройдёт медосмотр для американского клуба сегодня, 10 августа.

В феврале 2020 года руководство "Ювентуса" активировало опцию об автоматическом продлении контракта с Матюиди ещё на сезон, таким образом, его контракт с клубом истечёт лишь летом 2021 года.

В прошедшем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 46 встречах за "Ювентус" во всех турнирах, отметившись голом и двумя результативными передачами.