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Официально: Ибрагимович продлил контракт с Миланом
Златан остается
Златан Ибрагимович задержится в "Милане". Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.
Контракт с опытным форвардом продлен до конца сезона 2020/21. Итальянские СМИ сообщают, что за это время Златан получит семь миллионов. Также возможны бонусы.
Official Statement: @Ibra_official ➡ https://t.co/Kjmwp0dcr0— AC Milan (@acmilan) August 31, 2020
Comunicato Ufficiale: Zlatan Ibrahimović ➡ https://t.co/zlp4gsMrZP#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/l0pO3DNPKU
Ибрагимович вернулся в "Милан" зимой 2020-го. За полгода успел сыграть 20 матчей, в которых забил 11 раз.