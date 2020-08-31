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Официально: Ибрагимович продлил контракт с Миланом

Италия
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Златан остается

Официально: Ибрагимович продлил контракт с Миланом
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Златан Ибрагимович задержится в "Милане". Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.

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Контракт с опытным форвардом продлен до конца сезона 2020/21. Итальянские СМИ сообщают, что за это время Златан получит семь миллионов. Также возможны бонусы.

Ибрагимович вернулся в "Милан" зимой 2020-го. За полгода успел сыграть 20 матчей, в которых забил 11 раз.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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