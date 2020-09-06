  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан арендует Бакайоко
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан арендует Бакайоко

Италия
(1 голосов)

Разрушитель вернется в "Милан"

Милан арендует Бакайоко
Новина українською

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко близок к возвращению в "Милан".

Именно в "Милане" Бакайоко провел сезон 2018/19 на правах аренды из "Челси", но тогда "россонери" не смогли позволить себе постоянный трансфер Тьемуэ, и тот отправился на следующий год в свой бывший клуб "Монако".

Совершенно очевидно, что Бакайоко не входит в планы главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, поэтому отъезд 26-летнего француза со "Стэмфорд Бридж" — это лишь вопрос времени.

По информации talkSPORT, вскоре Бакайоко снова отправится в "Милан". Клуб с "Сан-Сиро" собирается взять Тьемуэ в аренду на сезон 2020/21 за 3 миллиона фунтов с опцией выкупа за 30 млн. фунтов.

Добавим, что три года назад сами лондонцы приобрели Бакайоко у "Монако" за 40 млн. фунтов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Тьемуе Бакайоко Милан (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...