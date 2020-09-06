Милан арендует Бакайоко

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко близок к возвращению в "Милан".

Именно в "Милане" Бакайоко провел сезон 2018/19 на правах аренды из "Челси", но тогда "россонери" не смогли позволить себе постоянный трансфер Тьемуэ, и тот отправился на следующий год в свой бывший клуб "Монако".

Совершенно очевидно, что Бакайоко не входит в планы главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, поэтому отъезд 26-летнего француза со "Стэмфорд Бридж" — это лишь вопрос времени.

По информации talkSPORT, вскоре Бакайоко снова отправится в "Милан". Клуб с "Сан-Сиро" собирается взять Тьемуэ в аренду на сезон 2020/21 за 3 миллиона фунтов с опцией выкупа за 30 млн. фунтов.

Добавим, что три года назад сами лондонцы приобрели Бакайоко у "Монако" за 40 млн. фунтов.