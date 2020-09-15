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Феерия Мартинеса, дебют Хакими и Коларова: Интер разгромил Лугано в спарринге

Италия
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Хороший матч от команды Конте

Феерия Мартинеса, дебют Хакими и Коларова: Интер разгромил Лугано в спарринге
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Миланский "Интер" провел контрольный матч против "Лугано". В ворота швейцарской команды было забито пять безответных голов.

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Особенно феерил Лаутаро Мартинес, который забил дважды. Также отметились Лукаку, Дальберт и Кескес, совершивший автогол. Отдельной строкой отметим, что за миланский клуб дебютировали Хакими и Коларов.

Официально в новом сезоне "Интер" дебютирует 26-го сентября игрой против "Фиорентины".

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В статье: Интер (Милан) Лугано Лаутаро Мартинес
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