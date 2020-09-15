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Феерия Мартинеса, дебют Хакими и Коларова: Интер разгромил Лугано в спарринге
Хороший матч от команды Конте
Миланский "Интер" провел контрольный матч против "Лугано". В ворота швейцарской команды было забито пять безответных голов.
Особенно феерил Лаутаро Мартинес, который забил дважды. Также отметились Лукаку, Дальберт и Кескес, совершивший автогол. Отдельной строкой отметим, что за миланский клуб дебютировали Хакими и Коларов.
✅ | VITTORIA— Inter (@Inter) September 15, 2020
Finisce 5⃣-0⃣ il primo test dei nerazzurri!#Dalbert ⚽️#Lautaro ⚽️⚽️
Autorete ⚽️@RomeluLukaku9 ⚽️
Tutte le foto ???? https://t.co/X5Pknk1av1 #InterLugano #ForzaInter pic.twitter.com/cmtwzoWmVL
Официально в новом сезоне "Интер" дебютирует 26-го сентября игрой против "Фиорентины".