Альтернатива Смоллингу. Рома может вернуть Рюдигера

Римская "Рома" долгое время пыталась заново договориться с "МЮ" о трансфере Смоллинга. Однако, вероятнее всего, англичанин останется на родине.

Руководство итальянской команды разработало план Б. По информации Goal.com, они готовы подписать Антонио Рюдигера, который уже играл в составе римлян.

Немецкий футболист перестал попадать в основу "Челси" и теперь хочет сменить команду. Также им интересуются "ПСЖ" и "Бавария".

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Отметим, что Рюдигер провел в Риме два сезона. После этого, "Челси" заплатил за него 35 миллионов.