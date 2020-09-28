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Альтернатива Смоллингу. Рома может вернуть Рюдигера

Италия
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Немецкий защитник уже играл в Риме

Альтернатива Смоллингу. Рома может вернуть Рюдигера
UA-Футбол
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Римская "Рома" долгое время пыталась заново договориться с "МЮ" о трансфере Смоллинга. Однако, вероятнее всего, англичанин останется на родине.

Руководство итальянской команды разработало план Б. По информации Goal.com, они готовы подписать Антонио Рюдигера, который уже играл в составе римлян.

Немецкий футболист перестал попадать в основу "Челси" и теперь хочет сменить команду. Также им интересуются "ПСЖ" и "Бавария".

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Отметим, что Рюдигер провел в Риме два сезона. После этого, "Челси" заплатил за него 35 миллионов.

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В статье: Крис Смоллинг Рома (Рим) Антонио Рюдигер
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