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Официально: Майораль сменил Реал на Рому
Новый форвард для Фонсеки
Римская "Рома" усилилась футболистом "Реала". Борха Майораль официально сменил клубную прописку.
По данным официального сайт, итальянцам удалось арендовать форварда на два сезона. Следующим летом у них будет шанс выкупить игрока за 15 миллионов, а в 2021-м - за 20.
✅ DONE DEAL ???? Borja Mayoral is officially an #ASRoma player! ???????? pic.twitter.com/u1HQZaeCEQ— AS Roma English (@ASRomaEN) October 2, 2020
Прошлый сезон Майораль провел в "Леванте", за который отыграл 36 матчей и забил девять голов.
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