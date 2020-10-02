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Официально: Майораль сменил Реал на Рому

Италия
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Новый форвард для Фонсеки

Официально: Майораль сменил Реал на Рому
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Римская "Рома" усилилась футболистом "Реала". Борха Майораль официально сменил клубную прописку.

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По данным официального сайт, итальянцам удалось арендовать форварда на два сезона. Следующим летом у них будет шанс выкупить игрока за 15 миллионов, а в 2021-м - за 20.

Прошлый сезон Майораль провел в "Леванте", за который отыграл 36 матчей и забил девять голов.

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В статье: Реал (Мадрид) Рома (Рим) Борха Майораль
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