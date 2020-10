Официально: Майораль сменил Реал на Рому

Римская "Рома" усилилась футболистом "Реала". Борха Майораль официально сменил клубную прописку.

По данным официального сайт, итальянцам удалось арендовать форварда на два сезона. Следующим летом у них будет шанс выкупить игрока за 15 миллионов, а в 2021-м - за 20.

✅ DONE DEAL ???? Borja Mayoral is officially an #ASRoma player! ???????? pic.twitter.com/u1HQZaeCEQ