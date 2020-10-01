Все согласовано. Форвард Реала продолжит карьеру в Роме

Римская "Рома" завершила последние детали по трансферу Борхи Майораля.

Sky Sport Italia уверяет, что сегодня агент форварда провел встречу с представителями "Ромы". Помимо этого, итальянский клуб уже давно согласовал детали сделки с "Реалом".

Майораль отправится в двухгодичную аренду. Перед этим, он продлит сделку с "Реалом", которая истекает в 2021-м году.

Прошлый сезон Майораль провел в "Леванте", за который провел 36 матчей и забил девять голов.