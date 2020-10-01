Италия
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Все согласовано. Форвард Реала продолжит карьеру в Роме
Речь идет об аренде
Римская "Рома" завершила последние детали по трансферу Борхи Майораля.
Sky Sport Italia уверяет, что сегодня агент форварда провел встречу с представителями "Ромы". Помимо этого, итальянский клуб уже давно согласовал детали сделки с "Реалом".
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Майораль отправится в двухгодичную аренду. Перед этим, он продлит сделку с "Реалом", которая истекает в 2021-м году.
Прошлый сезон Майораль провел в "Леванте", за который провел 36 матчей и забил девять голов.
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