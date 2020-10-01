  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Все согласовано. Форвард Реала продолжит карьеру в Роме
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все согласовано. Форвард Реала продолжит карьеру в Роме

Италия
(1 голосов)

Речь идет об аренде

Все согласовано. Форвард Реала продолжит карьеру в Роме
UA-Футбол
Новина українською

Римская "Рома" завершила последние детали по трансферу Борхи Майораля.

Sky Sport Italia уверяет, что сегодня агент форварда провел встречу с представителями "Ромы". Помимо этого, итальянский клуб уже давно согласовал детали сделки с "Реалом".

Читайте такжеЛунин и компания. Из футболистов Реала, отданных в аренду, можно сформировать целую команду. Как бы она играла?

Майораль отправится в двухгодичную аренду. Перед этим, он продлит сделку с "Реалом", которая истекает в 2021-м году.

Прошлый сезон Майораль провел в "Леванте", за который провел 36 матчей и забил девять голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Рома (Рим) Борха Майораль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...