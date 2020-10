Милан арендовал защитника МЮ Далота

"Милан" обьявил об аренде португальского защитника "Манчестер Юнайтед".

Новичком "россонери" стал 21-летний Диогу Далот. Игрок взял себе 5-й номер в составе итальянской команды.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Далот провел всего лишь четыре поединка.

Signing on the dotted line ✍️

Welcome, @DalotDiogo ????⚫ #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/8bL5A4ZBYJ