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Милан арендовал защитника МЮ Далота
21-летний португалец взял себе 5-й номер в стане "россонери"
"Милан" обьявил об аренде португальского защитника "Манчестер Юнайтед".
Новичком "россонери" стал 21-летний Диогу Далот. Игрок взял себе 5-й номер в составе итальянской команды.
В прошлом сезоне чемпионата Англии Далот провел всего лишь четыре поединка.
Signing on the dotted line ✍️— AC Milan (@acmilan) October 4, 2020
Welcome, @DalotDiogo ????⚫ #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/8bL5A4ZBYJ
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