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Милан арендовал защитника МЮ Далота

Италия
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21-летний португалец взял себе 5-й номер в стане "россонери"

Милан арендовал защитника МЮ Далота
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"Милан" обьявил об аренде португальского защитника "Манчестер Юнайтед".

Новичком "россонери" стал 21-летний Диогу Далот. Игрок взял себе 5-й номер в составе итальянской команды.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Далот провел всего лишь четыре поединка.

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В статье: Манчестер Юнайтед Милан (Италия) Диогу Далот
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