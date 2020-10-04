Матч Ювентус - Наполи не состоялся

Встреча "Ювентуса" и "Наполи" в рамках третьего тура Серии А, назначенная на воскресенье, 21:45 по Киевскому времени, не состоялась. Причина - неявка гостей. Согласно протоколу соревнования, арбитры матча и принимающая команда ожидали появления соперника на стадионе 45 минут, однако тот не явился. В результате чего было объявлено об отмене матча. Теперь "Наполи" угрожает техническое поражение.

Как мы уже сообщали, причиной неявки в неаполитанском клубе называют запрет местной Службой Здоровья на выезд из региона после выявления двух заболевших коронавирусом - Петра Зелински и Эльифа Элмаса. Более того, Служба Здоровья указала 16-ти игрокам команды отправиться в изоляцию на две недели. Вместе с тем, в правлении Серии А заявили, что речь шла о рекомендации, а не о запрете, а также сослались на достигнутые ещё летом договорённости с правительством Италии, позволяющие играть при заражении всего нескольких игроков. Потому отказались переносить матч.

Борьба за результат матча очевидно продолжится в судебных инстанциях Серии А, Федерации Футбола Италии, а, возможно, и в гражданских.