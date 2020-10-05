Футбол проиграл. Итоги третьего тура Серии А

Фиорентина - Сампдория 1:2

Сассуоло - Кротоне 4:1

Дженоа - Торино - перенесён

Удинезе - Рома 0:1

Аталанта - Кальяри 5:2

Лацио - Интер 1:1

Парма - Эллас Верона 1:0

Беневенто - Болонья 1:0

Милан - Специя 3:0

Ювентус - Наполи - не состоялся

Начало нынешнего сезона Серии А весьма схоже с тенденциями в летней части предыдущего. И особенно это было заметно в третьем туре. За "Ювентус" работают его соперники. То привезёнными пенальти, то глупыми потерями очков. А теперь и неявками. "Интер" силён и набирает много очков, но упускает шансы. "Лацио" страдает, но остаётся лидером по очкам после пропущенного первым в 2020-ом году (уже 20). "Сассуоло" раззабивался и разыгрался, заявляя, что уже прошёл фазу середняка. А возглавляют турнирную таблицу отдельной части сезона "Милан" и "Аталанта" со множеством голов и рекордов.

Виноваты все

Весной, во время первой волны коронавируса, мы уже видели итальянскую бюрократию и функционеров итальянских клубов во всех их уродливых лицах. Осенью, в начале второй волны, всё это повторилось. Доказывая, что итальянский футбол ничему не научился. А скорее - что прежде всего думает о политических целях. Солидарность, понимание, прозрачность процессов и протокольных правил не в приоритете кальчо. И наиболее грустно то, что события в футболе и Департаментах Здоровья, что вчерашний 45-минутный фарс на "Алльянц Стадиум" лишь отражают общую ситуацию в стране. Чему никто и не удивляется.

Кто виноват? Кто поступил некрасиво? Служба Здоровья Неаполя, в сильно запоздавших заявлениях которой о запрете вылета и приказе карантина для "Наполи" не было слов "приказ" и "запрет"? Серия А, зацепившаяся за это и разрешившая матч на основе давних соглашений с Правительством? Министерство Спорта, мямлящее то о здоровье граждан, то о протоколе соревнований? "Наполи", давивший на свою Службу Здоровья и слишком поспешно и радостно забравшийся в карантин? А также упорно молчавший почти сутки? "Ювентус", делавший вид, что ничего не происходит вплоть до объявления стартового состава на матч?

Возможно, "Наполи" получит техническое поражение за неявку. Ведь у него заражены лишь два игрока. Возможно, ему удастся доказать, что Служба Здоровья Неаполя именно запретила выезд и сократила команду до невозможного согласно протоколу Серии А. Ведь установила карантин для 16-ти игроков. Возможно, Серия А в итоге учтёт боязнь неаполитанцев после матча против "Дженоа", у которой заболели 17 игроков, из-за чего её матч в этом туре был перенесён. Возможно, окончательное решение по вопросу придётся принимать CAS или даже гражданскому суду. Но в любом случае результат ясен. Футбол проиграл.

Не Топ-матч

Gazzetta Dello Sport оценил выступление "Интера" в Риме довольно жёстко. Говоря о провале лакмусового теста, о горьких ощущениях, о неспособности переключиться в численном большинстве. О том, что большая команда использовала бы свои шансы и закрыла вопрос. Об отсутствии компактности, баланса в центре поля, обилии пропущенных и ошибок в обороне. Слишком жёстко? С одной стороны - да. "Лацио" всегда неудобен для "Интера", а в этом Топ-матче был не отскок и не поражение, как в предыдущем сезоне, а ничья с позиции силы. С остановкой яркой атаки "орлов" на минимуме. А это прогресс.

С другой стороны, после девяти голов в двух первых матчах от "нерадзурри" ожидали иное. Пожалуй, даже пройтись галопом по команде, на днях получившей дома четыре от других "нерадзурри". А "Интер" позволил затянуть себя в вязкий грязный медленный матч, не создал ничего в первые 29 минут и за 16 минут в большинстве, сорвался в битву симуляций и удалений. Пропустил в свои "лучшие моменты" (Антонио Конте). Карнавал двух первых туров прервался слишком внезапно, вызывая подозрения в том, что был случайным и не показательным. Конте доволен игрой, но на самом деле должен целить выше.

"Лацио" приходится согласиться на игру и результат. Уж слишком глубоко он был ранен поражением от "Аталанты". Ему нельзя было проигрывать вновь. И способность найти гол при доминировании соперника, спокойно отыграть вдесятером, в целом остановить тот самый карнавал, практически обезопасив своего вратаря - плюсы. Особенно при том, что пришлось менять трёх центральных защитников из-за травм уже к началу второго тайма и ставить на позицию опорника. Потому Симоне Индзаги доволен и игрой, и характером, и результатом. Но и игра "Лацио" хороша лишь для границы 4-5 мест. Нужно требовать большего.

Настоящий карнавал

А вот карнавал "Аталанты" продолжается и стаёт всё громче и веселее. Она смеётся даже над календарём, подсунувшим одного традиционно неудобного соперника за другим. Всегда физически сильный и интенсивный, бегающий "Кальяри" не случайно выиграл у "Богини" четыре из предыдущих шести матчей. Не случайно пропустил в этих шести лишь три (!!) мяча. Он знает, как действовать бергамцам на нервы. И вчера его наставник Эусебио Ди Франческо остался весьма доволен первыми 30-ю минутами, сетуя на наивный пропущенный на грани офсайда. В первые 28 минут сарды вообще-то даже создали больше. Но потом...

А потом были умопомрачительные перепасовки прямо перед штрафной соперника, прорывы латералей, техничные удары издали. Уже четвёртый гол в сезоне (за весь предыдущий он забил семь) Алехандро Гомеса. Забили все три центрфорварда команды, даже запасной Ламмерс. Пять мячей забили пятеро разных игроков. И нужно отметить, что создаёт "Аталанта" меньше, чем в предыдущем сезоне. Зато проценты попадания в створ и в сетку подскочили до небес. Что позволяет Джан Пьеро Гасперини говорить о высоком качестве и очень мощном фундаменте. А Гомес ещё и недоволен временной остановкой во втором тайме.

Должен быть капитан недоволен и двумя пропущенными. Переход на игру с двумя чистыми форвардами и Гомесом сразу под ними, а не где-то на фланге, где гоняется за защитниками, ухудшил оборону команды. Пять пропущенных в трёх матчах - много. Но об этом не хочется говорить при 13-ти забитых. Тем более, что как минимум четыре мяча во всех трёх первых матчах сезона в лигах Топ-5 никто не забивал 33 года, а в Серии А - никогда.

Настоящий фундамент

"Милан" не карнавалит так, как летом. Отсутствие Златана Ибрагимовича и шесть матчей лиги и Лиги Европы за 19 дней сказываются. Ни в одном из матчей он не впечатлил. Уж точно - на протяжении девяноста минут. Против новичка "Специи" до перерыва играл без мысли, без креатива. Работал вратарь фаворита, а не аутсайдера. Плотину пришлось прорывать единственному возможному спасителю - Хакану Чалханоглу (уже восемь голов и девять ассистов в последних 12-ти матчах). Тем не менее, и в такой игре забиты три мяча, два из них - жёстко критикуемым Леау, ни один не пропущен. И победа в кармане.

Девять очков в трёх матчах с разницей мячей 7:0. В третий раз в своей истории три первых тура без пропущенных. Победа с самым молодым стартовым составом за 16 лет, то есть с тех пор, как такая статистика подсчитывается - 22 года и 287 дней. С отдыхающими тайм и более Хаканом, Кесси, Беннасером. Такая оборона без капитана Романьоли, такая результативность без Златана и Ребича. Запас прочности нынешнего "Милана" довольно велик.

Похоже, немал он и у "Сассуоло". "Нероверди" также неудачно отыграли первый тайм против новичка "Кротоне". То же произошло и во втором туре против "Специи". Как и тогда, перелом наступил лишь после подарочного гола от соперника. Роберто Де Дзерби признал плохую игру, неуклюжесть, множество ошибок. Шаг назад в игровом плане. Тем не менее, оба новичка пропустили от его команды по четыре мяча. Франческо Капуто уже вышел на сорок с начала сезона 2018/19, уступая лишь Криштиану Роналду, Иммобиле и Дувану Сапате. А Де Дзерби начал говорить о взрослении и ментальном прогрессе своей команды.

Тренера ещё и занесло в разговоры о Топ-командах. О том, что они умеют штамповать победы именно уродливо, на минимуме усилий. И свою команду он видит на пути к ним. Что ж, семь очков и девять голов в трёх матчах при таких сценариях - уже хотя бы заявка на Еврокубки.

Поиск фундамента

Не случайно "Рома" в нашем обзоре идёт после "Сассуоло". Ведь она уступает в развитии не только традиционным командам Топ-6, но и команде Де Дзерби. Подопечные Паулу Фонсеки всё ещё вынуждены искать себя. Аутсайдеру, проигравшему той же "Специи", они забили лишь один мяч. В принципе, на большее и не наиграв. Во времена доминирования они действовали быстро, но бестолково, большей частью длинными забросами. Удинцы в контратаках выглядели гораздо более сыгранными и интересными. А после классного удара Педро издали в начале второго тайма римляне и вовсе перешли к обороне. Выстраданная победа.

В такой ситуации любая победа хороша. Особенно, если она первая в сезоне. Фонсека остался доволен тремя очками, характером и обороной после 1:0. Но и он отмечал прорывы соперника до перерыва, отсутствие агрессии его игроков при потерях мяча. А это очень непростые обвинения. Против "Ювентуса" такого не было. Но ведь в большинстве матчей соперниками "Ромы" будут не "Юве", а "Верона" и "Удинезе".

О поспешности выводов

"Фиорентина" не настолько хороша, "Сампдория" не настолько плоха. Первые уж слишком поверили в себя после победы над "Торино" и почти победы над "Интером". Вторые были как следует встряхнуты Клаудио Раньери после двух поражений. Они заслужили победу, создавали больше, выглядели динамичнее. Пенальти, выведший его на третье место в списке бомбардиров "Сампдории" за счёт Джанлуки Виалли, Квальярелла сам и заработал. А Верре отлично перебросил вратаря после длинного ассиста своего.

Наставник флорентийцев Джузеппе Якини признал шаг назад, нервозность, ошибки в пасах и "подарочные" голы. А Раньери наконец-то увидел команду.

Не настолько хороша и "Болонья", во втором туре раздавившая "Парму" со счётом 5:1. "Беневенто", пропустившему семь мячей в двух первых турах, она не смогла забить. Не настолько хороша и "Верона", впервые с сезона Скудетто 1984/85 начавшая с шестью очками в двух матчах. От "Пармы" она пропустила на первой минуте, а затем дважды была остановлена на самой линии ворот. Ну и "Парма", казавшаяся "мёртвой" в первых двух матчах, не настолько плоха.

Украинский след

В предыдущем сезоне Руслан Малиновский отличался в матчах против "Лацио" и "Кальяри". Немало помог против римлян и в нынешнем. Потому можно было ожидать его выход в стартовом составе вчера. Однако Гасперини, похоже, твёрдо решил в матчах против менее статусных соперников ставить на тандем форвардов Муриэль-Сапата. Руслан появился на поле на 65-ой минуте. Как раз когда его команда пропустила, начала нервничать и ослабевать физически. С его выходом это прекратилось. Наоборот - возобновились быстрые размашистые атаки с переводами с фланга на фланг, был забит пятый мяч.

Украинец играл на позиции дирижёра вместо Гомеса. Он успел нанести три удара по воротам. Прицельные выстрелы с 18-20 метров вратарь отбивал в прыжке. Ворвавшись в центр штрафной и получив мяч, 18-й номер под давлением пробил плохо. Работал в отборе, пытался проходить на дриблинге. Раздавал на фланги, запуская быстрые атаки. По касаниям мяча за минуту игры намного обогнал всех на поле. Хотя и терял мяч немало. В целом весьма хорошая работа.

Лучший игрок тура - Дуван Сапата ("Аталанта"). Издевался над Диего Годином, забил, ассистировал

Прорывы тура - "Сампдория" и "Парма". Первые очки в сезоне после двух туров тревог

Разочарование тура - итальянская бюрократия и функционеры. Вредят футболу

Лучший вратарь тура - Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"). Спас от 0:2 в первом тайме

Лучший тренер тура - Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"). Его команда шедевральна