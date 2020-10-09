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Милан из-за пандемии потерял 195 миллионов евро

Италия
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Все матчи прошли при пустых трибунах

Милан из-за пандемии потерял 195 миллионов евро
Новина українською

По информации La Gazzetta dello Sport "Милан" сообщил, что из-за пандемии коронавируса в мире клуб понес серьезные финансовые потери. В общей сложности клуб недосчитался 195 миллионов евро.

Прошлый чемпионат Италии был прерван в марте из-за пандемии и доигрывался с июня по август при пустых трибунах. Власти разрешили коллективные тренировки лишь к концу мая.

Пока на спортивных событиях допускается присутствие до тысячи зрителей при соблюдении всех необходимых мер предосторожности.

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В статье: Милан Милан (Италия)
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