Милан из-за пандемии потерял 195 миллионов евро

По информации La Gazzetta dello Sport "Милан" сообщил, что из-за пандемии коронавируса в мире клуб понес серьезные финансовые потери. В общей сложности клуб недосчитался 195 миллионов евро.

Прошлый чемпионат Италии был прерван в марте из-за пандемии и доигрывался с июня по август при пустых трибунах. Власти разрешили коллективные тренировки лишь к концу мая.

Пока на спортивных событиях допускается присутствие до тысячи зрителей при соблюдении всех необходимых мер предосторожности.