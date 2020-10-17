Интер - Милан 1:2. Обзор матча и видео голов

В матче 4-го тура чемпионата Италии состоялось миланское дерби. Все голы в матче были забиты в первые 30 минут игры. Победу "дьяволам" принес форвард Златан Ибрагимович, который оформил дубль за 3 минуты. Единственный мяч в составе "нерадзурри" на счету нападающего Ромелу Лукаку. После четырех туров команда Стефано Пиоли имеет в своем активе 12 очков и единолично занимает первую строчку в турнирной таблице.

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан" 1:2

Голы: Лукаку 29 - Ибрагимович 13, 16

Нереализованный пенальти: Ибрагимович 13 (вратарь)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Де Фрай, Коларов, Хакими, Брозович (Эриксен 67), Видаль (А. Санчес 83), Барелла, Перишич, Лукаку, Лаутаро Мартинес

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси (Тонали 87), Беннасер, Салемакерс (Кастильехо 62), Чалханоглу, Леау (Крунич 62), Ибрагимович

Предупреждения: Брозович 64, Видаль 79, Хакими 83 - Кьер 22, Кесси 45+2, Ибрагимович 60