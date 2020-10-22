Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
AS: Роналду может сыграть в матче с Барселоной, если сдаст отрицательный тест за день до матча
У Криштиану появился шанс
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сдал второй тест на коронавирус. И снова он оказался положительным, сообщает AS.
Однако португалец сохраняет шансы выйти на поле в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны". Ему нужно за сутки до встречи сдать отрицательный тест.
Первый положительный тест португалец сдал 13 октября. Кришитиану Роналду пришлось пропустить матч своей сборной в Лиге наций со шведами и встречу Лиги чемпионов с киевским "Динамо".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Реал - Шахтёр: разбор игры и аналитика
- Додо после победы над мадридским Реалом оставил скромный пост
- Сенсация от Шахтера, разгром от Баварии, первая победа Яковенко. Главные новости за 21 октября
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...