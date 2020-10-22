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AS: Роналду может сыграть в матче с Барселоной, если сдаст отрицательный тест за день до матча

Италия
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У Криштиану появился шанс

AS: Роналду может сыграть в матче с Барселоной, если сдаст отрицательный тест за день до матча
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сдал второй тест на коронавирус. И снова он оказался положительным, сообщает AS.

Однако португалец сохраняет шансы выйти на поле в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны". Ему нужно за сутки до встречи сдать отрицательный тест.

Первый положительный тест португалец сдал 13 октября. Кришитиану Роналду пришлось пропустить матч своей сборной в Лиге наций со шведами и встречу Лиги чемпионов с киевским "Динамо".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Барселона
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