Италия
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Гаттузо подпишет с Наполи новый контракт по схеме 2+1
Дженнаро заслужил продление соглашения
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо вскоре подпишет новый контракт с клубом.
По информации La Gazzetta dello Sport, стороны ведут переговоры о сделке до 2022 года с опцией продления еще на сезон при определенных достижениях "партенопейцев".
Зарплата специалиста составит 1,9 млн евро за год. При этом отступные за Гаттузо составят внушительные 7 млн.
В настоящий момент "Наполи" занимает 4-е место в Серии А, набрав 9 очков в 4 матчах.
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