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Гаттузо подпишет с Наполи новый контракт по схеме 2+1

Италия
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Дженнаро заслужил продление соглашения

Гаттузо подпишет с Наполи новый контракт по схеме 2+1
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Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо вскоре подпишет новый контракт с клубом.

По информации La Gazzetta dello Sport, стороны ведут переговоры о сделке до 2022 года с опцией продления еще на сезон при определенных достижениях "партенопейцев".

Зарплата специалиста составит 1,9 млн евро за год. При этом отступные за Гаттузо составят внушительные 7 млн.

В настоящий момент "Наполи" занимает 4-е место в Серии А, набрав 9 очков в 4 матчах.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь)
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