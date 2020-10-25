Гаттузо подпишет с Наполи новый контракт по схеме 2+1

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо вскоре подпишет новый контракт с клубом.

По информации La Gazzetta dello Sport, стороны ведут переговоры о сделке до 2022 года с опцией продления еще на сезон при определенных достижениях "партенопейцев".

Зарплата специалиста составит 1,9 млн евро за год. При этом отступные за Гаттузо составят внушительные 7 млн.

В настоящий момент "Наполи" занимает 4-е место в Серии А, набрав 9 очков в 4 матчах.