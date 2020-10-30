Конте: Лукаку получил повреждение в матче против Шахтера - никто не хочет им рисковать

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал текущее состояние Ромелу Лукаку.

"У Ромелу мышечное повреждение, которое он получил в игре против "Шахтера". Лукаку очень важен для нашей команды, особенно после того, как Санчес вылетел из-за травмы.

Никто не хочет рисковать Ромелу. Мы должны понять, что ответственность лежит на нас и нам не нужно стремиться выпустить его как можно быстрее", - заявил Конте.

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Лукаку точно не сыграет против "Пармы". Неизвестно, сможет ли он помочь "Интеру" в игре против "Реалу" в среду.