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Конте: Лукаку получил повреждение в матче против Шахтера - никто не хочет им рисковать

Италия
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Конте: Лукаку получил повреждение в матче против Шахтера - никто не хочет им рисковать
UA-Футбол
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Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал текущее состояние Ромелу Лукаку.

"У Ромелу мышечное повреждение, которое он получил в игре против "Шахтера". Лукаку очень важен для нашей команды, особенно после того, как Санчес вылетел из-за травмы.

Никто не хочет рисковать Ромелу. Мы должны понять, что ответственность лежит на нас и нам не нужно стремиться выпустить его как можно быстрее", - заявил Конте.

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Лукаку точно не сыграет против "Пармы". Неизвестно, сможет ли он помочь "Интеру" в игре против "Реалу" в среду.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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