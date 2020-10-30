Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте: Лукаку получил повреждение в матче против Шахтера - никто не хочет им рисковать
На выходных бельгиец отдохнет
Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал текущее состояние Ромелу Лукаку.
"У Ромелу мышечное повреждение, которое он получил в игре против "Шахтера". Лукаку очень важен для нашей команды, особенно после того, как Санчес вылетел из-за травмы.
Никто не хочет рисковать Ромелу. Мы должны понять, что ответственность лежит на нас и нам не нужно стремиться выпустить его как можно быстрее", - заявил Конте.
Лукаку точно не сыграет против "Пармы". Неизвестно, сможет ли он помочь "Интеру" в игре против "Реалу" в среду.
Популярное сейчас
- Главный тренер Гента прокомментировал незабитый пенальти Яремчука в ворота Хоффенхайма
- Однажды Усик побывал на бое Чисоры. И был шокирован силой британца. ВИДЕО
- Минус три для Руха, потери Ворсклы и Динамо. Список дисквалифицированных на 8-й тур УПЛ
- Криштиану Роналду: ПЦР – дерьмо!
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо